Isola | primi flirt tra i naufraghi? L' indiscrezione di Alessia Marcuzzi

Isola dei Famosi - le anticipazioni : tra le donne nascono i primi scontri e il gruppo si separa : È iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Questa sera su Canale 5 prenderà il via il reality, ma sembra che siano già nate le prime discussioni ...

Isola DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e news : saranno gli Oneston i primi fantasmi? I nuovi rumors sul web : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e news: il mistero al centro della nuova edizione del reality show, le donne protagoniste dei momenti più trash? Il pubblico punta sugli scontri.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 20:49:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - cast partito : primi scontri (e primi “amori”) in aeroporto!? : L’Isola dei Famosi non è ancora “salpata” sui nostri schermi ma già abbiamo delle succulente novità da rivelarvi: primi scontri e forse, primi amori? Andiamo a vedere cosa è successo. Mercoledì mattina i futuri naufraghi sono partiti alla volta di Cayo Cochinos, ma c’è stato subito un primo screzio in aeroporto tra le due biondone del gruppo: Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani. Rinaldi vs Cipriani: Scontro tra titani! Secondo quanto rivela il ...

Isola dei Famosi 2018 - cast completo e concorrenti : i primi naufraghi ufficiali : cast dell'Isola dei Famosi 2018 in formazione! Quali saranno nomi e cognomi ufficiali dei concorrenti? Ne sono stati fatti tanti, e qualcuno ci sarà davvero in Honduras. Le trattative sono giunte a termine e le sorprese non mancheranno in quest'edizione che si preannuncia interessante: speriamo che i personaggi non si addormentino come l'anno scorso, in cui l'unico salvatore degli ascolti è stato Raz Degan... Confidiamo nei gossip sulla vita di ...

Isola dei Famosi : ecco chi sono i primi 5 naufraghi ufficiali della 13^ edizione Video : Manca pochissimo alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 13 [Video] che prendera' il via da lunedì 22 gennaio 2018 sempre in prima serata su Canale 5. In queste ultime settimane gli autori del programma e la conduttrice Alessia Marcuzzi hanno lavorato sodo per mettere su un cast di tutto rispetto. Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. 'Isola dei Famosi 2018': nel cast anche Rosa Perrotta e Francesca Cipriani Alcune ore fa, il ...

Isola dei Famosi 2018 - cast completo e concorrenti : i primi naufraghi ufficiali : cast dell'Isola dei Famosi 2018 in formazione! Quali saranno nomi e cognomi ufficiali dei concorrenti? Ne sono stati fatti tanti, e qualcuno ci sarà davvero in Honduras. Le trattative sono giunte a termine e le sorprese non mancheranno in quest'edizione che si preannuncia interessante: speriamo che i personaggi non si addormentino come l'anno scorso, in cui l'unico salvatore degli ascolti è stato Raz Degan... Confidiamo nei gossip sulla vita di ...

Isola dei Famosi : ecco chi sono i primi 5 naufraghi ufficiali della 13^ edizione : Manca pochissimo alla prima puntata de "L'Isola dei Famosi 13" che prenderà il via da lunedì 22 gennaio 2018 sempre in prima serata su Canale 5. In queste ultime settimane gli autori del programma e la conduttrice Alessia Marcuzzi hanno lavorato sodo per mettere su un cast di tutto rispetto. Nei paragrafi successivi troverete tutti i dettagli. 'Isola dei Famosi 2018': nel cast anche Rosa Perrotta e Francesca Cipriani Alcune ore fa, il popolare ...

Isola dei Famosi 2018 - cast completo e concorrenti : i primi naufraghi ufficiali : Quali aggiornamenti abbiao oggi sul cast completo dell'Isola dei Famosi 2018? Mancano pochi giorni ormai alla prima puntata, ma i naufraghi concorrenti della nuova edizione verranno presentati prima: solitamente ciò avviene con una foto di gruppo pubblicata su una rivista rinomata, ma alcuni vengono presentati, e ufficializzati, attraverso i canali social ufficiali del reality show. E infatti nei giorni scorsi sono stati confermati già tre ...

Concorrenti Isola dei Famosi 2018 / I primi nomi ufficiali : Nadia Rinaldi pronta al "digiuno" : Concorrenti Isola dei Famosi 2018, svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 23:18:00 GMT)

CONCORRENTI Isola DEI FAMOSI 2018 / I primi nomi ufficiali : Bianca Atzei in Honduras dopo l'addio a Max Biaggi : CONCORRENTI ISOLA dei FAMOSI 2018, svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 21:31:00 GMT)

CONCORRENTI Isola DEI FAMOSI 2018 / I primi nomi ufficiali : fan felici per Bianca Atzei ma... : CONCORRENTI ISOLA dei FAMOSI 2018, svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Rinaldi e Atzei primi nomi Isola famosi : ROMA, 4 GEN - Svelati i primi tre nomi ufficiali che andranno a comporre il cast dell'edizione 2018 de "L'Isola dei famosi", in onda da lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale5. SI tratta di Nadia ...

Concorrenti Isola dei Famosi 2018 / Svelati i primi nomi ufficiali : Nadia Rinaldi e Alessia Macini nel cast : Concorrenti Isola dei Famosi 2018, Svelati i primi nomi ufficiali in partenza per l'Honduras: Nadia Rinaldi, Bianca Atzei e Alessia Macini nel nuovo cast!(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 16:00:00 GMT)

Concorrenti L'Isola dei famosi 2018 : ecco i primi nomi definitivi Video : Arrivano le prime conferme ufficiali su quello che sara' il cast della nuova edizione [Video] dell'#Isola dei famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornera' in onda su Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia attesissima dagli spettatori, durante la quale avremo modo di vedere dei nuovi personaggi famosi mettersi in gioco per cercare di superare la lotta alla fame nelle spiagge dell'Honduras ...