Isola dei Famosi | l' ira di Wanna Marchi | ' Hanno preso una che vendeva droga e io non sono

Isola dei Famosi 2018 : tutte le novità : L'Isola dei Famosi 2018 scalda i motori: è prevista per stasera la prima puntata nel primetime di Canale 5, con l'inossidabile Alessia Marcuzzi. La conduttrice in questo viaggio sarà accompagnata da molte novità, nonché alcune conferme. La prima è quella di Mara Venier, un habitué del reality show, mentre tra gli opinionisti c'è una new entry: Daniele Bossari, reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip e da sempre molto amato ...

Isola dei Famosi - le anticipazioni : tra le donne nascono i primi scontri e il gruppo si separa : È iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Questa sera su Canale 5 prenderà il via il reality, ma sembra che siano già nate le prime discussioni ...

Isola dei Famosi - Wanna Marchi delusa : 'Hanno preso una che vendeva droga e io e Stefania non siamo più degne?' : Dura polemica da parte di Wanna Marchi nei confronti de L'Isola dei Famos i. Il programma, che partirà questa sera su canale 5 con la sua nuova edizione, ha escluso tra i suoi concorrenti la Marchi, a ...

Isola dei Famosi - Paola di Benedetto raggiunge gli altri naufraghi : Venerdì pomeriggio la produzione dell'Isola dei Famosi e il settimanale Spy, attraverso i canali social ufficiali, hanno diffuso la notizia che la concorrente Paola Di Benedetto è stata fermata dalla polizia di frontiera all'aeroporto di Città del Messico.Al controllo prima della partenza - scriveva la rivista - Paola Di Benedetto è risultata sprovvista del passaporto, documento che, ovviamente, aveva al momento della partenza ...

Chi è Paola Di Benedetto? Tutto sulla ex Madre Natura pronta a scatenarsi a ‘L’Isola dei famosi’ : 1/15 Paola Di Benedetto (Foto Instagram) ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesco Monte : Francesco Monte Francesco Monte va sull’Isola dei Famosi 2018 per ‘ripartire’: “Parto per stare da solo con me stesso e guardarmi dentro un po’ di più”, afferma. Dopo la burrascosa fine della relazione con Cecilia Rodriguez, l’ex tronista torna sotto i riflettori, questa volta per cercare di spiccare il volo in quella che è la sua più grande passione: fare l’attore. Isola dei Famosi 2018: chi è ...

STEFANO DE MARTINO/ La spia dell'Isola dei Famosi 2018 : nuovo tatuaggio per l'inviato : STEFANO De MARTINO è l'inviato dell'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi con un ruolo inedito: seguirà le vicende dei naufraghi con una telecamera nascosta(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - Wanna Marchi : “Hanno preso una arrestata per possesso di droga e noi non siamo degne?” : “All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?“. A parlare così è Wanna Marchi che in un video pubblicato su Facebook prova ad accendere una polemica sull’Isola dei Famosi, al via stasera su Canale5. L’anno scorso lei e la figlia Stefania Nobile erano state escluse dal reality per via della condanna per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione per delinquere. ...

Alessia Marcuzzi/ "Gli uomini impazziranno per la Atzei. Marco Ferri onn lo conoscevo" (Isola dei Famosi 2018) : Alessia Marcuzzi posta su Instagram un ringraziamento speciale e il benvenuto ai suoi due nuovi compagni d'avventura dell'Isola dei Famosi: Bossari e la Venier. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:25:00 GMT)

Isola dei famosi - bomba su Alessia Marcuzzi e il nuovo cast : l'accusa di Wanna Marchi su Nadia Rinaldi : Neanche questo sarà l'anno del ritorno in tv di Wanna Marchi e Stefania Nobile . Le due regine delle teletruffe sono state escluse dal cast dell'Isola dei famosi, così come lo scorso anno, quando ...

ELENA MORALI/ Chi è la fidanzata di Scintilla e “rivale” di Francesca Cipriani? (Isola dei Famosi 2018) : ELENA MORALI, fidanzata del comico Scintilla, potrebbe sbarcare sull'Isola dei Famosi settimana prossima. La bionda potrebbe essere una dei due naufraghi che ruberanno le provviste ai Vip.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:47:00 GMT)

Francesco Monte / Primo flirt per lui? Stasera la verità con le telecamere nascoste (Isola dei Famosi 2018) : Francesco Monte è finito nuovamente al centro del gossip a causa del presunto flirt con Paola Di Benedetto, concorrente dell'Isola dei Famosi 2018. Ecco tutte le news (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 10:40:00 GMT)

Alessia Mancini - Cecilia Capriotti - Eva Henger - Chiara Nasti - Bianca Atzei comincia l'Isola dei Famosi e le naufraghe promettono scintille : Isola dei Famosi, si parte! I naufraghi sbarcano a Cayo Cochinos, Alessia Marcuzzi li guida dallo studio, Stefano De Martino è l'inviato… ma sono le naufraghe a promettere scintille! - - VIDEO ...

Isola dei famosi - il fantasma e il sogno 'premonitore' di Craig Warwick : E' tutto pronto per L'Isola dei famosi 2018 , in partenza oggi 22 gennaio in prima serata su Canale 5 , ma aleggia un mistero sulla spiaggia dell'Honduras... In questa edizione c'è anche un fantasma a ...