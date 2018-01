iPhone X | Apple punta sui selfie | ma c' è una clamorosa indiscrezione per il 2018

Apple - analisti : “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” : L’iPhone X, lo smartphone con cui Apple ha celebrato i dieci anni del melafonino, sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questo Apple potrebbe togliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo, cessandone la produzione in estate. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities, da anni ormai considerato punto di riferimento nel prevedere i comportamenti della azienda di Cupertino. Stando a quanto afferma l’analista, ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

iPhone X - KGI : 'Meno vendite del previsto per Apple' | Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 : L'iPhone X di Apple Tech Crunch iPhone X, KGI: 'Meno vendite del previsto per Apple' - Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018 Da una parte la Kantar, società di analisi di mercato, la quale ha ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

Apple iPhone X - recensione : Dite ciò che volete riguardo i prodotti troppo costosi di Apple, riguardo l'ecosistema sigillato e l'abitudine di continuare a correre dietro ogni singola innovazione tecnologica, ma la verità è che iPhone nella sua forma originale è stato un prodotto rivoluzionario. Rilasciato 10 anni fa, è stato in grado di stabilire un nuovo paradigma per i sistemi mobile, strappando via il tastierino numerico in una mossa ai tempi vista come coraggiosa e ...

iPhone X - KGI : 'Apple ne venderà meno del previsto' / Due nuovi smartphone in uscita nel 2018 : E non è tutto, perchè entro la fine dell'anno gli iPhone X venduti nel mondo saranno circa 62 milioni e non 80 come auspicato. Statistiche che, sempre stando a KGI, comporterebbero la fine della ...

iPhone rallentati : scoppia il caso dell’obsolescenza programmata negli smartphone. Sembra che Apple non sia da sola. : Le ultime settimane sono state un bel pò caotiche per Apple con il caso aggiornamenti software che limitano le prestazioni degli smartphone. Oggi la nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società del gruppo Samsung e del gruppo Apple operanti in Italia. La nota pubblicata sul sito dell’Autorità recita: “I ...

Apple e Samsung nel mirino per obsolescenza programmata : S9 e iPhoneX? : Apple è finita nel mirino della legge in Francia per il fenomeno dell'obsolescenza programmata. E non si fa in tempo a chiedersi cosa sia questa presunta manovra del colosso americano che anche Samsung finisce nel calderone per accuse simili. E addirittura è arrivata una parziale conferma da parte dell'azienda che, per sdebitarsi, ha preferito agevolare la sostituzione delle batterie ai propri clienti. Era infatti noto che i dispositivi ...

Apple - nel 2018 si attende l’iPhone X Plus : Le indiscrezioni, legate alle forniture di pannelli Oled, parlano di un dispositivo da 6,5 pollici accompagnato da altri due modelli: uno da 5,8 e uno con...

Bug messaggi iPhone già risolto dal prossimo aggiornamento - parla Apple : Il bug messaggi degli iPhone di cui vi abbiamo parlato appena un paio di giorni fa in riferimento ad un link bomba, camuffati da shortcut al servizio hosting Githug, ma in realtà capaci di mandare in crash dapprima l'app messaggi, e nei casi più gravi l'intero sistema operativo (blocco improvviso e riavvio automatico). Se nel nostro articolo precedente vi abbiamo anche spiegato come risolvere in maniera immediata, adesso vogliamo condividere ...

Vecchi iPhone sempre più lenti - dopo le accuse la Apple annuncia un aggiornamento per il ripristino delle prestazioni : dopo l'avvio delle indagini avviate dalla giustizia francese nei confronti del colosso Apple, accusata - dopo le ammissioni fatte dallo stesso colosso di Cupertino che ha ammesso di aver rallentato le ...

Apple permetterà di disabilitare la funzione che riduce le prestazioni sugli iPhone : In base ad una dichiarazione del CEO Tim Cook, dal prossimo aggiornamento software Apple permetterà all’utente di vedere lo stato della batteria sul proprio iphone. Gli ultimi mesi sono stati un incubo per Apple. Tante class action, critiche al suo sistema operativo, accuse sullo sfruttamento di persone per l’assemblaggio degli iphone X…ho già detto che è stato un incubo? Beh, ad oggi si sta impegnando per mettere tutto al ...

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...

Apple - sarà possibile disattivare il rallentamento degli iPhone : Dopo la polemica sul rallentamento degli iPhone, l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha...