Inter-Roma | l' analisi della gara terminata in pareggio

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - ChrisRedfield92 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - lextresabogados : RT fabriziobocca1: Inter e Roma a marcia indietro: l'1-1 penalizza entrambe. Non resta che il #InterRoma #calciomercato #Bloooog! https://… - VoceGiallorossa : Intermediari di Roma e Inter al lavoro per Sturridge - zazoomblog : #Inter Gagliardini e Santon flop. Roma Manolas muro per due #Inter, #Gagliardini #e #Santon #flop. #Roma: ... - PinoMeazza : RT @_esegesi_: L'@Inter è la seconda squadra di Serie A ad aver colpito più legni in questo campionato (13). Solo la Roma ne ha colpito uno… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Finisce 1-1 l'atteso posticipo domenicale del Meazza tra #, che conferma ancora di più che le prime due, Napoli e Juventus, stanno scappando e probabilmente faranno un campionato a sè.meglio nel primo tempo Unaintelligente ed anche bella a vedersi pressa alto per tutto il primo tempo, fino al goal meritato di El Shaarawy al 31', favorito nell'occasione da un errore macroscopico di Santon. La prima frazione si chiude in equilibrio come occasioni anzi alla fine è l'a costruirne di più e come proteste, visto che Icardi e Florenzi chiedono entrambi il rigore c'erano tutti e 2, ma 'il Var ha cambiato protocollo', ormai non va più quasi mai contro l'arbitro, a meno di errori clamorosi, ma con lain vantaggio proprio per una migliore praticita' ed intelligenza tecnico tattica ed un possesso palla più alto rispetto a quello degli avversari. ...