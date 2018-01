Infortunio Giuseppe Rossi | problemi muscolari per l’attaccante del Genoa | la situazione

: Infortunio #GiuseppeRossi, problemi muscolari per l'attaccante del #Genoa: la situazione - CalcioWeb : Infortunio #GiuseppeRossi, problemi muscolari per l'attaccante del #Genoa: la situazione - thelumpur : @CalcioTweet2 @DiMarzio La qualità della cura e la struttura fisica dei giocatori sono più importanti dei tempi. Gi… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2018)– Si conclude la 21^ giornata del campionato di Serie A, in campo la Juventus che affronterà il. Il club bianconero ha l’obbligo di rispondere al Napoli che nell’ultimo match ha avuto la meglio sul difficile campo dell’Atalanta. Intanto non arrivano buone notizie per il tecnico Ballardini,è infatti indisponibile per la gara contro i bianconeri peraccusati in settimana. Lo staff medico ha deciso perciò di non rischiarlo, l’obiettivo è averlo a disposizione per la gara contro l’Udinese. LEGGI ANCHE –> Calciomercato Roma, si lavora al dopo-Emerson: pronta l’offerta alper Laxalt L'articoloper l’attaccante del: lasembra essere il primo su CalcioWeb.