Incendio in un hotel di Praga sono 4 i morti

Praga - Incendio in un Hotel/ Video - l’attore Alessandro Bertolucci : ho visto morire due persone : Sfugge alla morte nel rogo di un Hotel di Praga l'attore italiano Alessandro Bertolucci. Nell'incendio sono morte tre persone, le cause del fatto ancora da indentificare(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:53:00 GMT)

Quattro persone sono morte in un Incendio nell’hotel Eurostars David di Praga : Quattro persone sono morte e Quattro sono state ferite in un incendio nell’hotel Eurostars David di Praga, in Repubblica Ceca, avvenuto la sera del 20 gennaio. Tra i morti ci sono un giovane uomo tedesco nato nel 1996 e una The post Quattro persone sono morte in un incendio nell’hotel Eurostars David di Praga appeared first on Il Post.

Incendio in un hotel a Praga - due morti : Praga, 20 GEN - Due persone sono morte ed otto sono rimaste ferite in un Incendio scoppiato in un albergo al centro di Praga. La portavoce dei servizi di soccorso Jana Postova ha detto che tre persone ...

India - Incendio in un edificio che ospita hotel - ristoranti e tv : almeno 15 morti : India, incendio in un edificio che ospita hotel, ristoranti e tv: almeno 15 morti almeno 15 persone sono morte nella notte tra giovedì e venerdì in un incendio a Mumbai. Le fiamme hanno avvolto l’ultimo piano di un palazzo dove si stava svolgendo una festa. Le vittime sarebbero quasi tutte donne.Continua a leggere almeno 15 […] L'articolo India, incendio in un edificio che ospita hotel, ristoranti e tv: almeno 15 morti sembra essere il ...

Scozia - Incendio distrugge famoso hotel di lusso : le fiamme sarebbero partite dall’albero di Natale : Scozia, incendio distrugge famoso hotel di lusso: le fiamme sarebbero partite dall’albero di Natale A scatenare il gravissimo incendio che ha distrutto il celebre Cameron House hotel e provocato la morte di due giovani uomini sarebbe stato un cortocircuito partito dalle decorazioni dell’albero di Natale posto nel salone principale dell’albergo.Continua a leggere A scatenare il […] L'articolo Scozia, incendio distrugge famoso ...

Incendio nell'hotel di Miss Georgia : 11 morti - : Domenica l'albergo, aperto appena due anni fa, avrebbe dovuto ospitare il concorso di bellezza: nessuna delle partecipanti è rimasta coinvolta nel rogo. La causa, forse, il mancato rispetto delle ...

Almeno 12 morti nell'Incendio di un hotel a Batumi : E' di Almeno 12 morti e una decina di feriti il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato in un albergo della località turistica georgiana di Batumi: lo hanno reso noto fonti...