: (Tassista abusivo in manette: avrebbe violentato due donne) Segui su: La - LuciaMosca1 : (Tassista abusivo in manette: avrebbe violentato due donne) Segui su: La - Ale_De_Chirico : In manette tassista abusivo che violentò due donne a Milano -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 22 gennaio 2018) È stato arrestato un uomo di trent'anni ritenuto il responsabile di violenze su due giovani. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dalla polizia, che ha fatto scattare leper unche operava per le strade di.Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo, di origini albanesi, adescava le sue vittime davanti alla nota discoteca Old Fashion e poi, "approfittando della stanchezza e dell'uso di alcool" le violentava sulla sua vettura, parcheggiata in strade deserte nelle prime ore del mattino.Sono maggiorenni le due ragazze violentate dall'uomo, l'11 novembre dello scorso anno e il 24 luglio dell'anno precedente, e una di loro è straniera. Il 30enne è stato preso giovedì, dopo che un dettaglio era emerso dai racconti delle due vittime: un cuore rosso appeso in macchina che ...