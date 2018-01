: In cima all’Araucaria di 150 anni, storia dell’esemplare più alto della Sardegna e del tree climber che gli salva l… - silviabest77 : In cima all’Araucaria di 150 anni, storia dell’esemplare più alto della Sardegna e del tree climber che gli salva l… -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) E’ passata indenne alle bombe su Cagliari del 1943. Tutto attorno erano macerie ma lei svettava con i suoi 38 metri di altezza. Con i suoi circa 150di vita e la sua maestosità è l’Araucaria più alta di tutta la. E ora questo albero monumentale che si erge da un cortile di un’abitazione nel quartiere di Villanova, a Cagliari, è finalmente in sicurezza. Da quando qualcuno si è amorevolmente preso cura di questo monumento naturale che ha origine in Oceania: un tree climber cagliaritano, Roberto Frau. Quella grande pianta che svetta dal quartiere storico non si presenta più alla vista malandato e un po’ spelacchiato. E soprattutto è allontanata la paura di pericolose cadute di rami e pesanti pigne dagli ‘ultimi piani’. Ora può tirare un sospiro di sollievo Bonaria Congiu, 89, proprietaria del giardino che ospita questa pianta diventata ...