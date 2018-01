In arrivo il supermercato ' intelligente' di Amazon senza casse per pagare

: Amore, approfittiamo che è domenica, andiamo al supermercato a fare una spesona? Lui: Vai vai che tra due minuti arrivo!!! Io: ?? - analauraribas6 : Amore, approfittiamo che è domenica, andiamo al supermercato a fare una spesona? Lui: Vai vai che tra due minuti arrivo!!! Io: ?? - Giove_77 : Passo dal supermercato per comprare 4 cosette arrivo alla cassa che mi tocca fare un prestito in banca per pagare. Mortacci. - MarcCeras : Al supermercato Signora si avvicina e mi dice: - Bel giovanotto mi aiuta prendere i ceci lei che è alto. - Signò no… - BarbaraZimotti : "Ed ecco che ora arrivo davanti a quel cinema, trasformato in un supermercato. Dall’altra parte della strada,... -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Il gigante dello shopping onlineaprirà al pubblico un" in cui il cliente non avrà bisogno di passare alla cassa perla merce acquistata. L'apertura è prevista per lunedì prossimo a Seattle, nel nord-est degli Stati Uniti, presso il quartier generale della società, e si chiameràGo. La società aveva presentato alla fine del 2016 questo progetto di negozio fisico dove essenzialmente saranno in vendita prodotti alimentari, ma problemi tecnici hanno ritardato l'apertura dello store. Per il momento sarà accessibile solo ai dipendenti dell'azienda, ma non è escluso che quando il progetto sarà testato e consolidato l'azienda possa aprire altre sedi. Come funzionaGo Apparentemente si tratta di un normale, molto curato dal punto di vista del design, ma la particolarità sta nel fatto che non sono previste nene cassieri. ...