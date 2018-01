Il tongano delle Olimpiadi ci riprova | gareggerà nello sci di fondo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 gennaio 2018) È la versione polinesiana della storia dei bobbisti ebobbiste giamaicani con l’aggiunta che questo personaggio ai giochi olimpici c’è già stato e non c’era la neve. Il nome, Pita Taufatofua, non dirà niente ai più, ma l’immagine è rimasta impressa nella memoria di molti. È quello che, a torso nudo, ben oleato e con gonna tradizionale, portava a Rio 2016 la bandiera di Tonga. https://www.instagram.com/p/BeOpbffnLY2/?taken-by=pita_tofua La porterà anche a Pyeongchang 2018. Si spera, per la sua salute, con qualche vestito in più addosso nel freddo dell’inverno coreano. Pita Taufatofua era stato il primo atleta della storia del Regno di Tonga a qualificarsi ai giochi nel taekwondo. Adesso è il primoe uno dei pochi al mondo a partecipare a una olimpiade estiva e a una invernale. Lasciata l’arte marziale, che non gli aveva dato grandi soddisfazioni a parte la qualificazione ...