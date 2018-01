Il Segreto trame marzo | Beatriz e Aquilino scappano da Puente Viejo?

Il Segreto trame 22/26 gennaio e cambio orario pomeridiano Video : Oggi lunedì 22 gennaio #Il Segreto inizia una nuova settimana di programmazione su Canale 5. Dalle anticipazioni sappiamo che saranno giorni molto intensi, soprattutto per Camila ed Hernando. Prendera' poi il via il torbido triangolo fatto di inganni e falsita' che vedra' come protagonisti Severo, Francisca e Cristobal Garrigues. Per quanto riguarda la messa in onda della puntata pomeridiana de Il Segreto, ci saranno delle variazioni, ecco ...

Il Segreto : le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:20 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 22 al 26 gennaio 2017 Eusebio litiga con il figlio Cristobal davanti a Francisca, la quale, a sorpresa, […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – ...

Il Segreto trame febbraio : Donna Francisca inganna Severo e Cristobal - ecco come Video : Bentornati con la rubrica delle anticipazioni sulla sesta stagione de #Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto Camila fuggire di casa dopo il tradimento del marito. Gli ultimi spoiler rivelano che Donna Francisca dimostrera' di non aver perso il vizio, tanto da manipolare Severo e Cristobal per i suoi loschi scopi. Anticipazioni Il Segreto: Francisca manipola Severo e Cristobal Gli spoiler delle vicende di Puente Viejo ...

Il Segreto trame febbraio : Donna Francisca inganna Severo e Cristobal - ecco come : Bentornati con la rubrica delle anticipazioni sulla sesta stagione de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra che ha appena visto Camila fuggire di casa dopo il tradimento del marito. Gli ultimi spoiler rivelano che Donna Francisca dimostrerà di non aver perso il vizio, tanto da manipolare Severo e Cristobal per i suoi loschi scopi. Anticipazioni Il Segreto: Francisca manipola Severo e Cristobal Gli spoiler delle vicende di Puente Viejo ...

Il Segreto - trame marzo : Francisca minaccia di far del male a Candela e Severo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che è nuovamente tornata in prima serata [Video] da mercoledì 17 gennaio. Le trame di marzo ci svelano che i coniugi Santacruz saranno nuovamente oggetti delle minacce di Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: Francisca vende i beni di Severo Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto in onda nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Francisca ...

Il Segreto trame al 26-01 : Lucia in trappola - Eusebio muore - Matias traditore Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che domani 17 gennaio tornera' in prima serata [Video] con una puntata imperdibile. Le trame dal lunedì 21 a venerdì 26 gennaio ci svelano che Camila e Hernando si alleeranno contro Lucia, mentre Cristobal Garrigues sara' colpito da un lutto. Anticipazioni Il Segreto al 21-01: Hernando e Camila si alleano contro Lucia Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, che ...

Il Segreto trame al 26-01 : Lucia in trappola - Eusebio muore - Matias traditore : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, che domani 17 gennaio tornerà in prima serata con una puntata imperdibile. Le trame dal lunedì 21 a venerdì 26 gennaio ci svelano che Camila e Hernando si alleeranno contro Lucia, mentre Cristobal Garrigues sarà colpito da un lutto. Anticipazioni Il Segreto al 21-01: Hernando e Camila si alleano contro Lucia Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, che saranno ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018: Eusebio comunica a Cristobal l’intenzione di riportarlo a Madrid, mentre Dolores è convinta che Lucia le abbia fatto il malocchio. In seguito Eusebio vuole ancora che Cristobal lasci subito Puente Viejo, ma lui, incoraggiato da Francisca, si oppone. Paco trova una casa in affitto per Matias e Marcela. Lucia sembra avere la febbre alta e convince Hernando a ...

Il Segreto trame al 19/01 : Camila scompare - Fe distrutta - Eusebio confessa Video : #Il Segreto #Anticipazioni Tv su Canale 5: che cosa succedera' nelle puntate in onda i prossimi giorni? Uno tra gli avvenimenti di maggiore importanza sara' senza dubbio la scoperta del tradimento di Hernando da parte di Camila che, assistendo Lucia dopo il tentato suicidio, trovera' nella sua stanza delle foto piuttosto inquietanti. A tenere banco sara' anche la situazione di Cristobal, che ha da poco scoperto che Severo è vivo e vegeto, pronto ...

Il Segreto : le trame dal 15 al 19 gennaio 2018 – Anticipazioni : Il Segreto torna ad accompagnare i telespettatori con le sue storie. L’appuntamento con la celebre soap di Canale5 questa settimana è da lunedì a venerdì dalle 16:20 alle 17:10, e il mercoledì anche in prima serata. Il Segreto | Le trame della settimana dal 15 al 19 gennaio 2017 Camilla cerca di farsi dire da Lucia per quale motivo ha tentato […] L'articolo Il Segreto: le trame dal 15 al 19 gennaio 2018 – Anticipazioni sembra ...

Il Segreto trame marzo : Aquilino sottrae Los Manantiales ad Hernando Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, che ha appena annunciato l'uscita di scena di Fè [Video]. Le ultime novita' ci svelano che il povero Hernando Dos Casas scoprira' che Aquilino Benegas è un truffatore, se il destino non avesse in serbo un'altra sorpresa. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino inganna Hernando Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto [Video] ci svelano che Hernando Dos Casas ricorrera' a dei ...

Il Segreto trame marzo : Aquilino sottrae Los Manantiales ad Hernando : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su Il Segreto, che ha appena annunciato l'uscita di scena di Fè. Le ultime novità ci svelano che il povero Hernando Dos Casas scoprirà che Aquilino Benegas è un truffatore, se il destino non avesse in serbo un'altra sorpresa. Anticipazioni Il Segreto: Aquilino inganna Hernando Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto ci svelano che Hernando Dos Casas ricorrerà a dei pericolosi strozzini ...

Il Segreto - trame spagnole : una storica coppia si lascerà per sempre - ecco quale Video : Nuovo spazio dedicato alle novita' de Il Segreto di Puente Viejo [Video]. Chi segue quotidianamente la soap opera iberica di canale 5, sa perfettamente che spesso riserva molti colpi di scena ai suoi telespettatori. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Spagna rivelano che nei prossimi giorni Dolores Miranar ricevera' una notizia che le sconvolgera' l'esistenza. Di cosa si tratta? Nei paragrafi successivi potrete leggere gli spoiler ...

Il Segreto trame marzo : Carmelo fa pace con Adela e diventa sindaco Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni su #Il Segreto, la soap opera che ha appena annunciato Cristobal venire punito da Eusebio Garrigue [Video]s. Le ultime novita' rivelano che Severo fara' in modo che Carmelo assuma il comando del municipio per vendicarsi di Donna Francisca. Anticipazioni Il Segreto: Severo e Carmelo tramano contro Francisca Dallee anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto [Video], si apprende che ...