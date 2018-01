: #IL SEGRETO- Un nuovo problema per Hernando Lucia è malata (Anticipazioni 22 gennaio) #IL #SEGRETO/ #Un #nuovo ... - zazoomblog : #IL SEGRETO- Un nuovo problema per Hernando Lucia è malata (Anticipazioni 22 gennaio) #IL #SEGRETO/ #Un #nuovo ... - SuperGuidaTV : Il Segreto, anticipazioni italiane febbraio 2018: un ordigno pericoloso - infoitcultura : Il segreto anticipazioni puntate 22-26 gennaio, chi ha ucciso don Eusebio (Marida Caterini) - VelvetMagIta : #IlSegreto: ecco tutte le #anticipazioni degli #episodi in onda dal 22 al 26 gennaio #VelvetMag - LadyNews_ : Anticipazioni Il Segreto, trame puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 - Le anticipazioni de Il Segreto ci rivelano che… -

Leggi la notizia su superguidatv

(Di lunedì 22 gennaio 2018) LeIlannunciano che nelle puntate, che vedremo in italia verso, Candela farà il suo ritorno a Puente Viejo. La Mendizabal e Severo avevano lasciato il paese, per stabilirsi dove era andato il cognato Lucas, lontano dall’intromissione di Francisca e dal malvagio Cristobal. Il, puntate: il ritorno di Candela Come sappiamo, e ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, Francisca farà in modo che Eusebio, padre adottivo di Cristobal, si rechi alla casona. La sua intenzione era apparentemente di fare riappacificare padre e figlio, ma in realtà voleva solo liberarsi di Eusebio ed appropriarsi di tutte le terre di Severo. Succederà proprio questo: Eusebio morirà, Cristobal sarà nelle mani della matrona, che ora può ricattarlo e, nonostante Raimundo cerchi di farla ragionare, la regina cercherà di vendere ...