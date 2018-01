Il record di Fabio Quagliarella

Nuoto - Europei 2017 vasca corta – Quanti soldi ha guadagnato Fabio Scozzoli? Cifre basse per il record Europeo ma… : Fabio Scozzoli ha vinto i 50m rana agli Europei 2017 in vasca corta piazzando un botto fragoroso. Il romagnolo si è laureato Campione sulla distanza per la terza volta nella rassegna continentale: una vera e propria impresa dopo un periodo difficile. Il 29enne può ritenersi soddisfatto non soltanto per l’eccezionale risultato sportivo ma anche per il discreto bottino economico che porterà a casa. La Len, infatti, da quest’anno ha ...