Il Paris Saint-Germain ha contattato Zidane

Probabili Formazioni Lione – Paris Saint Germain - Ligue 1 21-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Lione – Paris Saint Germain, 22^ giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21.00: caso Depay in casa Lione, il PSG prova a recuperare Thiago Motta Sarà il posticipo della 22esima giornata di Ligue 1, ed è anche la sfida tra la prima e la seconda in classifica. Domenica sera andrà in scena, al Parc Olympique Lyonnais, il big match tra Olympique Lione e Paris Saint Germain. I padroni di casa sono i più immediati ...

Paris Saint-Germain - Mancini : “Sarei felice di allenarlo” : Paris Saint-Germain, Mancini: “Sarei felice di allenarlo” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Mancini – L’edizione online della Gazzetta dello Sport lancia in serata quella che si può definire una vera e propria bomba di mercato. Roberto Mancini gradirebbe allenare il Paris Saint Germain. Lo stesso tecnico nei giorni scorsi era stato ...

Paris Saint Germain - casacca blu e striscia rossa a zig zag nella maglia 2018-2019 : Anticipazioni maglia Paris Saint Germain 2018-2019. Iniziano a emergere importanti anticipazioni sulle caratteristiche della maglia che sarà indossata dai giocatori del Paris Saint Germain nella stagione 2018-2019. A realizzare le divise sarà come di consueto Nike, legata ormai da tempo alla formazione della capitale francese. La prima maglia, pensata per essere indossata soprattutto in occasione […] L'articolo Paris Saint Germain, casacca ...

Paris Saint Germain-Natnes - arbitro sgambettato si vendica : calcione e cartellino rosso : Nelle immagini il curioso incidente avvenuto durante il match del campionato francese tra Paris Saint Germain e Nantes: durante un'azione un giocatore del Nantes, Diego Carlos, fa cadere l'arbitro ...

Paris Saint Germain - Al Khelaifi blinda Neymar : 'E' impossibile che vada al Real' : ROMA - ' impossibile '. A Nasser Al Khelaifi , presidente del Paris Saint Germain , è bastata una parola. A Doha , dove la squadra è in ritiro, un tifoso ha chiesto delle voci sul possibile ...

Calciomercato Milan - sorprendente offerta del Paris Saint Germain per gennaio Video : Nelle ultime ore l'attenzione dei media si è catalizzata sulla vicenda che riguarda Gianluigi Donnarumma, il quale potrebbe lasciare il club rossonero gia' nella prossima sessione di #Calciomercato invernale. Il club maggiormente interessato alle prestazioni del giovanissimo portiere è il Psg del ricchissimo sceicco Al-Khelaifi, che lo ha gia' cercato in estate. Il presidente Al-Khelaifi ha ottimi rapporti con Mino Raiola ed è intenzionato a ...

Ligue 1 - Neymar show : il Paris Saint Germain spazza via il Rennes : Rennes-Paris Saint Germain 1-4, cronaca, tabellino e statistiche RISULTATI E CLASSIFICA DI Ligue 1 Tutte le notizie di Ligue 1

Paris Saint Germain - svaligiato l'appartamento di Emery : rubate anche due maglie di Neymar : Psg, scherzi in allenamento: tutti contro tutti ROMA - Brutta disavventura per l'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery , il cui appartamento parigino è stato svaligiato ieri mattina. Secondo ...

Il Paris Saint Germain scende in passerella : i colori del club rivistati dal brand Kochè : Paris Saint Germain linea moda. Il marchio parigino Kochè sta iniziando a farsi strada in maniera sempre più importante nel mondo della moda. Il brand di abbigliamento ha scelto però una modalità davvero particolare per affermarsi: incrementare la propria visibilità attraverso un legame indiretto con la squadra della città, il Paris Saint Germain, uno dei […] L'articolo Il Paris Saint Germain scende in passerella: i colori del club ...

Paris Saint Germain - secondo 'L'Equipe' Emery rischia di saltare già a gennaio : PARIGI - L'aria in casa Paris Saint Germain sta progressivamente diventando irrespirabile per Emery che secondo quanto riporta l'edizione odierna de L'Equipe rischia di saltare già nelle prossime ...

Champions League - dove vedere Bayern Monaco-Paris Saint Germain in Tv e in streaming : Una delle gare più attese della sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League è quella che si disputerà stasera all’Allianz Arena: a sfidarsi saranno il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain. Fischio d’inizio alle 20.45. Le due formazioni si sono già qualificate agli ottavi di finale della competizione. I parigini […] L'articolo Champions League, dove vedere Bayern Monaco-Paris Saint Germain in Tv e in ...

Strasburgo-Paris Saint Germain 2-1 : highlights e video gol Ligue 1 : ...

Chi è Takefusa Kubo - il baby prodigio giapponese che fa litigare Barcellona e Paris Saint-Germain : Una nuova battaglia per un giocatore, dopo quella sull’attaccante brasiliano Neymar, sembra aperta fra il Barcellona e il Paris Saint-Germain. Stavolta però la contesa non è per un affermato campione, ma è tutta su una scommessa. Quella che un centrocampista adolescente giapponese, il quale si è già conquistato il soprannome di “Messi 2”, un campione lo diventi davvero. Si tratta di Takefusa ...

Ligue 1 - 15a giornata : il Paris Saint Germain blinda il primo posto : Bologna, 30 novembre 2017 - Il Paris Saint Germain , nonostante qualche piccola difficoltà, batte 2-0 il Troyes e blinda la prima posizione. Al 41' Cavani si fa parare il rigore da Samassa mentre al ...