Il nuovo trailer italiano del fantasy Disney Nelle pieghe del tempo - Best Movie

Il nuovo gameplay trailer di Dynasty Warriors 9 ci mostra il mondo di gioco : Koei Tecmo, nel corso dei mesi, ha condiviso in rete moltissime informazioni e video sul suo Dynasty Warriors 9, la compagnia ha continuato a pubblicare serie di trailer dedicati ai vari personaggi del gioco, gli ultimi filmati, ad esempio, si concentravano su Dian Wei, Gan Ning, Wei Yan, Xu Shu e Zhang Chunhua.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che il team ha deciso di condividere nuovamente un video per Dynasty Warriors 9, ...

Faeland : il gioco finanziato su Kickstarter sembra Zelda II realizzato ai giorni nostri nel nuovo trailer : Faeland è un action RPG in 2D realizzato da Metroidvania che, come ci riferisce Dualshockers, condivide qualche interessante somiglianza con Zelda II: The Adventure of Link.Nel nuovo teaser trailer del gioco abbiamo la possibilità di vedere che aspetto avrà il mondo di gioco, e la prima cosa che salta all'occhio è l'affascinante stile retrò del gioco.In Faeland avremo un mondo aperto tutto da esplorare, noltre anche se non mostrato nel trailer ...

LEGO Marvel Super Heroes 2 : ecco un nuovo trailer del nuovo DLC Champions : LEGO Marvel Super Heroes 2 ha lanciato un nuovo DLC Champions questa settimana, il quale include diversi personaggi riporta Nintendoeverything.L'acquisto del pacchetto consente l'accesso ad Amadeus Cho, Nova, Ironheart, Devil Dinosaur, Moon Girl, Viv, Wasp (Nadia Pym) e Hawkeye (Kate Bishop).ecco qui di seguito uno sguardo a questo nuovo DLC:

Hyrule Warriors : Definitive Edition - possiamo vedere un nuovo trailer che ritrae Link in azione : Koei Tecmo ha lanciato un trailer denso d'azione per Hyrule Warriors: Definitive Edition.Come riporta Videogamer, il trailer ci offre uno sguardo piuttosto accurato sul gioco.possiamo vedere Link, Tetra, Zelda, Ganondorf e Midna all'opera contro alcuni mostri, per cui è un'occasione per vedere anche i cambiamenti apportati al titolo rispetto alla release originaria per WiiU e 3DS.

Tomb Raider - il nuovo trailer ufficiale italiano : Svelato il nuovo trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, film ispirato al popolare videogioco della Square Enix, Crystal Dynamics e Eidos Montreal, e atteso nelle sale italiane a partire dal 15 marzo 2018. Prodotto da Warner Bros. Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures, "Tomb Raider" racconta la storia di una giovane e risoluta Lara Croft e dell'avventura che

Alicia Vikander è perfetta nel nuovo trailer di Tomb Raider : Il mito di Angelina Jolie in versione Lara Croft è ufficialmente a rischio. Chi pensava che Alicia Vikander fosse troppo signorina per bene per vestire i panni della celebre profanatrice di Tombe, nata dal mondo dei videogiochi e poi approdata al cinema, si sbagliava. Basta dare un’occhiata al nuovo trailer italiano del Tomb Raider firmato da Roar Uthaug per rendersene conto. Qui troviamo infatti l’attrice energica, determinata e ...

Tomb Raider : Il nuovo trailer del film è online! : Sulla base degli ultimi videogiochi prodotti dalla “Crystal Dynamics”, “Tomb Raider” è pronto a sbarcare al cinema, presentandosi con un nuovo trailer! Da Angelina Jolie a Alicia Vikander! Nel 2011 la GK films – divisione della Warner – acquistò i diritti di Tomb Raider con l’intenzione di produrre un nuovo film sulla ragazza avventuriera molto famosa nel mondo dei videogiochi: Lara Croft. Produrre un ...

Il nuovo trailer di Shadowhunters 3 mostra il volto di Lilith e il marchio di Simon (video) : Il secondo trailer di Shadowhunters 3 mette in chiaro che i giochi sono finiti per i personaggi della serie tv fantasy. All'Istituto, tutti si preparano ad affrontare le conseguenze del patto angelico, stipulato da Clary nel finale della scorsa stagione, mentre Jace deve fronteggiare il suo ritorno, dopo essere stato brevemente morto. Le immagini del nuovo trailer di Shadowhunters 3 rivelano anche la grande nemica della prossima stagione: ...

Metal Gear Survive : la modalità co-op si mostra nel nuovo trailer : Metal Gear Survive, il titolo di Konami disponibile attualmente in open beta per PlayStation 4 e Xbox One, è il nuovo spin-off della famosa serie ambientato dopo gli eventi di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes.Nella beta in corso, come probabilmente saprete, sono incluse due mappe con tre missioni per la modalità co-op e, proprio alla cooperativa, è dedicato il nuovo gameplay trailer riportato da Gematsu, visibile qui di seguito:Vi ricordiamo ...

nuovo trailer Metal Gear Survive dedicato alle modalità co-op : Da poche ore Konami ha pubblicato un Nuovo trailer dedicato a Metal Gear Survive, il Nuovo videogioco action adventure spin off della celebre e omonima serie di Metal Gaer. Il video è interamente dedicato alla modalità co op e non a caso, visto che questo weekend sarà disponibile la open beta del gioco. Il trailer ci permette quindi di dare uno sguardo al gameplay cooperativo di Metal Gear Survive sotto molteplici aspetti: possiamo ammirare

Ecco il primo trailer di Harry Potter : Hogwarts Mistery - il nuovo gioco in arrivo per Android : In Harry Potter: Hogwarts Mistery potrete vestire i panni di uno studente di Hogwarts, seguire le lezioni e calarvi nel magico mondo di Harry Potter: Ecco il primo video trailer, per questo gioco Android in arrivo nel 2018. L'articolo Ecco il primo trailer di Harry Potter: Hogwarts Mistery, il nuovo gioco in arrivo per Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Pubblicato il nuovo trailer ufficiale del film di Tomb Raider : E' stato oggi Pubblicato il trailer ufficiale italiano di Tomb Raider, pellicola dedicata all'avventuriera videoludica molto amata dai fan.Tomb Raider è un film del 2018 diretto da Roar Uthaug, basato sull'omonimo videogioco del 2013 creato da Crystal Dynamics. Ecco di seguito il trailer appena Pubblicato:La pellicola è un reboot della saga cinematografica ispirata alla celebre serie videoludica e ha come protagonista Alicia Vikander nei panni ...

Il Vegetale - il nuovo film con Fabio Rovazzi dal successo sul web al debutto cinematografico : trama e trailer : Esce oggi al cinema il nuovo film con Fabio Rovazzi Il Vegetale, la commedia scritta e diretta da Gennaro Nunziante, già regista di diversi film di Checco Zalone, quali Sole a catinelle, Cado dalle nubi e Quo vado?. Il film arriva nei cinema italiani da giovedì 18 gennaio, e segna il debutto cinematografico come attore del non cantante Fabio Rovazzi, protagonista della pellicola, distribuita da Walt Dinsey Company. Insieme a lui nel cast, ...