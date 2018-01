Il ' No' vince ancora | salta la fusione tra Roncà e San Giovanni Ilarione

Australian Open 2018 : ottavi ancora fatali per Andreas Seppi. Kyle Edmund vince in quattro set : Si ferma ancora una volta agli ottavi di finale il cammino di Andreas Seppi agli Australian Open. L’altoatesino viene sconfitto in quattro set da Kyle Edmund, numero 49 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-5 6-2 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. L’inglese si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale in uno Slam ed ora affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Nick Kyrgios. Seppi inizia bene la ...

Gioca 1 - 50 euro e vince un milione al SuperEnalotto : "Ancora non lo ha detto alla famiglia" : E' di Chieti uno dei vincitori del concorso speciale del SuperEnalotto "20 Nababbi a Natale". Si tratta di un impiegato ormai prossimo alla pensione, che però non ha ancora rivelato alla famiglia di aver

Ascolti : Superbrain vince - cala Immaturi - ancora male Kronos : Ascolti tv di venerdì 19 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di venerdì 19 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata seconda sfida tra Superbrain-Le supermenti, in onda su Rai1 con Paola Perego (in giuria anche Amadeus e Aida Yespica), e Immaturi-La serie, trasmessa su Canale 5. Ha […] L'articolo Ascolti: Superbrain vince, cala Immaturi, ancora male Kronos proviene da Gossip e Tv.

MENO TASSE PER TUTTI/ Le "sparate" che possono far vincere ancora Silvio : Berlusconi torna a promettere una rivoluzione fiscale. Nonostante sembrino promesse impossibili sono le uniche che parlano al ceto medio.

Al-Attiyah vince ancora : Sainz resta leader : L'australiano Toby Price, in sella a KTM, ha vinto la 13/a e penultima tappa del rally Dakar, da San Juan a Cordoba (Argentina) di 560 chilometri, 369 dei quali di speciale. Sul traguardo Price ha ...

Dakar 2018 - tredicesima tappa auto : vince ancora Nasser Al-Attiyah davanti ad Alvarez e De Villiers - Sainz perde terreno ma rimane in vetta - crolla Peterhansel : La tredicesima e penultima tappa della Dakar 2018 per quanto riguarda le auto ha regalato sorprese ed emozioni a non finire. La vittoria è andata al team del qatariota Nasser Al-Attiyah (con il francese Matthieu Baumel) che ha completato la prova speciale odierna (dei 929 chilometri complessivi) in 5:02.22, staccando l’argentino Lucio Alvarez (con il sudafricano Robert Howie) di 11:16, mentre al terzo posto si è piazzato il sudafricano ...

Sci Sofia Goggia è ancora super - vince la discesa a Cortina : ancora un trionfo per Sofia Goggia. Dopo la vittoria di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, l'azzurra ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di cdm a Cortina sui 2.660 metri della pista ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vince ancora! Sconfitte Vonn e Shiffrin! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia ...

Ascolti : Don Matteo ristravince - ancora male Le spose di Costantino - L’intervista al 14 - 37% : Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Com’è andata L’intervista di Maurizio Costanzo? Ascolti tv di giovedì 18 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata stravince la seconda puntata della fiction Don Matteo 11 con Terence Hill e Nino Frassica, in onda su Rai1: 6.906.000 […] L'articolo Ascolti: Don Matteo ristravince, ancora male Le spose di Costantino, L’intervista al 14,37% ...

Dakar 2018 - dodicesima tappa altre categorie : Eduard Nikolaev si riprende (per un secondo) il comando nei camion - mentre Varela vince ancora nei sxs : Siamo ormai alla conclusione di una avvincente Dakar 2018. La dodicesima tappa di oggi ha vissuto subito una grande sorpresa, dato che la direzione ha cancellato la prova speciale per moto e quad (dove Ignacio Casale comanda senza patemi). Hanno corso normalmente le moto, i side-by-side ed i camion. Andiamo a conoscere nel dettaglio come si sono svolte le tappe odierne. camion La lunghissima dodicesima tappa (di quasi 800 chilometri complessivi) ...

NBA - Warriors inarrestabili in trasferta. Atlanta vince ancora : Chicago (Stati Uniti), 18 gennaio 2018 – Non si può certo dire che i Golden State Warriors siano una squadra che soffre del cosiddetto "mal di trasferta" Questa notte, vincendo 119-112, a Chicago i ...