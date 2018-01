Il giallo delle attrici a luci rosse americane morte | quinto decesso in tre mesi

: RT @enriquelaso: -La Neve Più Scura- Un #thriller adrenalinico per l’agente #EthanBush UNA SAGA NOIR E POLIZIESCA CHE HA CONQUISTATO LA 1°… - Marco85289651 : RT @enriquelaso: -La Neve Più Scura- Un #thriller adrenalinico per l’agente #EthanBush UNA SAGA NOIR E POLIZIESCA CHE HA CONQUISTATO LA 1°… - sinceritysong : "I mostri hanno il nome scritto in giallo, ma una delle rane lungo il percorso delle stanze ha detto che un giorno… - salvador_righi : @Nino_TheBest @F1Carcarla @Juliet_ME_1987 Fermi tutti, Tonon? È quello delle pubblicità all'ora di pranzo quando c'… - enriquelaso : -La Neve Più Scura- Un #thriller adrenalinico per l’agente #EthanBush UNA SAGA NOIR E POLIZIESCA CHE HA CONQUISTATO… - PeterSteinegger : @SkySport non ha senso pagare per vedere delle partite che vengono decise da un ebete vestito di giallo... -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Che succede nel mondo dei film aVIDEO americano? Sembra stia avvenendo un'ecatombe nella valley californiana. Aveva 23 anni #Olivia Lua, la quinta attrice atrovata morta negli ultimi tre. Tutte giovani o giovanissime, le cinquesonosuicide o in circostanze sospette. Olivia era ricoverata in una clinica, un centro di riabilitazione di West Hollywood, Los Angeles: è stata trovata senza vita il 18 gennaio. Ancora non sono chiare le cause del. Sembra che la sera prima avesse assunto un cocktail di farmaci, droghe e alcolici. Dipendenza dai farmaci In arte Olivia Voltaire, era ricoverata in una clinica per disintossicarsi da alcol e droghe. Il suo ultimo tweet la notte prima di morire, è un messaggio sibillino: Lo sento ovunque, non mi fa più paura. A cosa si riferiva? E qualche giorno prima, un altro tweet non meno ...