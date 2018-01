Il Dio delle piccole cose che non capisce le trivelle

Ambasciatore USA : lo stuDio delle tradizioni può risolvere i problemi nelle relazioni - : Domenica mattina Huntsman e i suoi colleghi hanno visitato il Monastero di Nuova Gerusalemme e poi hanno fatto il bagno nella fonte battesimale. "Mi è stato detto che si trattava di un'esperienza ...

Circolo PD Libero Serafini di Agnone - in prossimità delle elezioni auspica unità d'intenti nell'area vasta Alto MeDio Sannio : Il Circolo PD di Agnone "Libero Serafini", riunitosi per valutare la situazione politica territoriale relativamente alle imminenti elezioni politiche e regionali, auspica una unità di intenti da parte di un'area più vasta corrispondente all'Alto-Medio Sannio. L'obiettivo è di ...

AdDio a Dorothy Malone celebre volto delle serie Tv : Bruna e affascinante, Dorothy Malone cresciuta a Dallas dova ha iniziato la sua carriera come indossatrice mentre studiava ancora al liceo e gli inizi nel mondo del cinema non furono granché: recitò ...

Gentiloni : «Non è il tempo delle cicale» Giovani - fuga dalle urne : metà non voterà Primarie 5 Stelle nel caos |L’auDio : Il premier all’inaugurazione dell’anno accademico alla Luiss: «Il numero delle persone occupate è il più alto da quando si fanno statistiche». E poi: risultati da non dilapidare

Peste - uno stuDio scagiona i topi e “scopre” i veri colpevoli delle epidemie : Non fu colpa loro. Durante le epidemie di Peste che hanno colpito il mondo tra il 1300 e il 1800 a diffondere la morte nera non sono stati i parassiti infetti che colonizzavano i topi, come si è sempre creduto, ma quelli umani come pulci e pidocchi. È questa la conclusione di uno studio coordinato dall’università di Oslo e pubblicato dalla rivista Pnas. A far puntare il dito contro i parassiti dei topi, spiegano gli autori, è stata ...

A Mezz'ora al Tg il tema delle baby gang : in stuDio Maria Luisa Iavarone - mamma del 17enne accoltellato : ...che ormai quotidianamente riempie le pagine di tutti i nostri quotidiani e che vede non solo Napoli ma anche altre città come Torino come Venezia e così via al centro di questi noti fatti di cronaca. ...

Ultimissime meteo delle 12.30 : tutta la NEVE possibile in arrivo - dal meDio Adriatico alla Valpadana! : Anche qui l'affidabilità resta molto bassa, ma il dovere di cronaca ci impone di rendervi partecipi di questi schemi barici previsti dalle carte.

Importante per le famiglie - borse di stuDio per gli studenti delle superiori : ecco come fare per la domanda : Entro il prossimo 17 febbraio potranno essere presentate le domande per l'ottenimento di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti della scuola secondaria di ...

AdDio a Dan Gurney - il pilota delle mille piste che inventò la doccia di champagne sul poDio : Addio Dan Gurney, leggenda delle piste di mezzo mondo. Scompare un vero e proprio mito delle corse, un pilota incredibilmente eclettico, a suo agio nell'infinito rettilineo di Le Mans, nell'inferno verde del Nurburgring o nella folle Montecarlo, '...

Il Papa vola in Cile - lo aspettano la rabbia delle vittime dei pedofili e degli degli inDios Mapuche : E' stato trovato anche un volantino che recitava: 'Libertà per tutti i prigionieri politici nel mondo, Wallmapu libero, autonomia e resistenza. Papa Francesco, le prossime bombe saranno sotto il tuo ...

Biathlon - La staffetta femminile sul poDio a Ruhpolding : le sensazioni delle azzurre : Era un po' di tempo che non correvo in Coppa del mondo, sono ritornata recentemente e tutte le compagne sono state fantastiche, ringrazio la squadra e tutti gli allenatori che mi stanno aiutando nel ...

Diocesi Milano apre Sinodo minore dedicato a 'Chiesa delle genti' : Milano, 12 gen. (askanews) In una città come Milano, passata in 25 anni da una popolazione straniera del 2% al 14% di oggi, anche la Chiesa cattolica non poteva non aggiornare le proprie linee ...

Catania - staDio “Massimino” - consegna alla città del murales con i ritratti delle cinquanta personalità della storia del Catania calcio : Domani, venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 11, il sindaco di Catania Enzo Bianco consegnerà alla città il gigantesco murales sul perimetro esterno della Curva Sud e della Tribuna B dello stadio “Angelo Massimino“ con i ritratti delle cinquanta personalità…Continua a leggere →

Alberto Angela batte se stesso - il successo delle Meraviglie è un record da 5 - 7 milioni - TV/RaDio - Spettacoli : Nuovi grandi ascolti per Meraviglie - La penisola dei tesori di Alberto Angela, seguito ieri sera su Rai1 da 5 milioni 682 mila spettatori, ovvero il 23,3 per cento di share. successo anche in Rete: c'...