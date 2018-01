Il calciomercato entra nel vivo delle trattative : A meno di 10 giorni dalla chiusura della sessione del calciomercato invernale, sono stati accostati tanti nomi caldi ai club italiani ed esteri, ma sono anche tante le cessioni eccellenti che potrebbero lasciare il calcio italiano o addirittura arrivare. Si lavora anche in vista del mercato estivo, sono infatti molti i club che cercano di avviare le trattative già da ora, per garantirsi in estate l’arrivo i giocatori dei loro sogni. Tutti i ...

RAFINHA ALL'INTER / calciomercato news : ecco cosa c'entra Mauro Icardi nell'affare col Barcellona : RAFINHA ALL'INTER, Calciomercato news: visite mediche per il centrocampista brasiliano ex Barcellona, domani in tribuna a San Siro per vedere Inter Roma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 21:27:00 GMT)

calciomercato Foggia - non solo movimenti in entrata : ufficiale un addio : Calciomercato Foggia – Il Foggia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il calciatore Vincenzo Sarno. L’ormai ex attaccante rossonero lascia dopo 3 stagioni dove ha collezionato 101 presenze (96 gare di campionato e 5 di playoff) impreziosite da 34 gol. A Sarno vanno i migliori auguri di grandi soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera da parte di tutta la famiglia del ...

calciomercato Genoa - ‘proposta’ del Milan : che mosse in entrata ed uscita : 1/12 Josè Mauri (Foto LaPresse/Spada) ...

Milan - Il calciomercato invernale dei rossoneri non prevede entrate : Milan, Il calciomercato invernale dei rossoneri non prevede entrate Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... calciomercato – “Un po’ di fantasia non guasta mai e fa parte del gioco. Soprattutto durante le sessioni aperte di calciomercato. Ma al netto di tutte le ipotesi che tutti hanno la possibilità di fare. Il calciomercato invernale dei ...

calciomercato Juventus - rivoluzione terzini a giugno : i nomi in entrata ed uscita : Calciomercato Juventus – La Juventus non si muoverà per il mercato di gennaio mentre per la prossima stagione le novità potrebbero essere tante, in entrata ed uscita. In particolar modo grande movimento sul fronte terzini, certi gli addii di Asamoah e Lichtsteiner, molto probabile la partenza di Alex Sandro, pressing da parte di club di Premier League. In entrata tornerà Spinazzola dopo gli ultimi mesi con la maglia dell’Atalanta, ...

calciomercato Milan/ News - Gomez addio : il centrale torna in Argentina (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: è ormai tutto fatto per il trasferimento in Argentina, presso il Boca Juniors, del centrale Gustavo Gomez(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:21:00 GMT)

calciomercato Spal - Everton Luiz è il prossimo colpo in entrata : FERRARA - Mercato in gran movimento per la Spal che fin qui ha messo a segno tre colpi ( Kurtic e Dramé dall'Atalanta, Cionek dal Palermo) e lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di ...

calciomercato Benevento - doppio movimento : uno in entrata ed uno in uscita : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede più che mai alla salvezza, il successo nella gara di campionato contro la Sampdoria ha portato grande entusiasmo, la dirigenza si è scatenata sul mercato, diverse trattative chiuse ed altre in dirittura d’arrivo. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ i giallorossi hanno ceduto in prestito Samuel Armenteros all’Utrecht, la richiesta è arrivata dallo stesso calciatore ...

calciomercato Avellino - dal Teramo rientra Soumarè : Teramo - Mohamed Soumarè , attaccante classe 1996 nativo della Guinea, rientra anticipatamente all'Avellino dal prestito al Teramo. A darne l'ufficialità è stato il sito ufficiale del Teramo, ...

LISANDRO LOPEZ ALL'INTER/ calciomercato : video - il centrale amante delle macchine veloci : LISANDRO LOPEZ ALL'INTER, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 00:11:00 GMT)

calciomercato Genoa - Perinetti svela tutto : annunci sulle trattative in entrata ed uscita : Calciomercato Genoa – “Abbiamo anticipato l’arrivo di Giuseppe Rossi, che sicuramente ci dara’ una grande mano: e’ in crescita, sara’ un acquisto importante. Centurion ha questa possibilita’ del Malaga, vediamo se si concretizzera’. Poi vedremo se e’ il caso di trovare un centrocampista di caratteristiche diverse dai nostri, perche’ non abbiamo un interditore”. Giorgio Perinetti, ...

calciomercato Inter - si scaldano alcune piste in entrata : i nomi e la situazione Video : Eppur si muove. Apriamo questo articolo con una famosa citazione di Galielo Galilei che calza a pannello per descrivere la situazione attuale del Calciomercato dell'Inter. [Video] Sì, perché i nerazzurri stanno palesando una fatica immane a muoversi sul mercato, complici le reticenza della societa' cinese sullo spendere. Autofinanziamento, Fair Play Finanziario, rispetto del budget: questi i temi sponsorizzati della banda Zhang, i quali hanno ...