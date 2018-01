I dubbi di Renzi e la rassicurazione di Gentiloni

Bersani : “Governo Renzi-Berlusconi? Se seguo le tracce non ho dubbi. Parlare con M5S dovere - alleanza è un altro film” : “Il giaguaro si è rimesso qualche macchiolina… qualche macchiolina gliel’ha rimessa pure Renzi” e “questo lo vede anche un bambino”. Ha ripescato la ormai storica metafora, Pier Luigi Bersani, per Parlare del possibile “inciucio” tra Silvio Berlusconi e il leader Pd. “I numeri non ci sono”, si è detto convinto l’ex segretario Pd, oggi esponente di Liberi e Uguali, parlando su ...

Fca - Marchionne : "dubbi su piena occupazione in Italia nel 2018. Renzi? Non so cosa gli sia successo" : MILANO - Dalle prospettive di Fca a Matteo Renzi. Sergio Marchionne a Detroit parla a tutto campo , annunciando sul fronte della forza lavoro che la piena occupazione in Italia entro la fine dell'anno ...

Scontro sulle parole del governatore Renzi : fugati dubbi sulle interferenze Di Maio : falso - ha svelato le pressioni : Scontro fra Pd e opposizioni dopo l'audizione di visco. Per il segretario dei Dem è stato chiarito che non ci furono interferenze da parte di esponenti del governo. Cinquestelle, Lega e Forza Italia ...

Visco in commissione banche : 'Renzi mi chiese dell'Etruria - Boschi no'. L'ex premier : 'Fugati i dubbi sul nostro operato' : ...di non voler trattare atti su Etruria ha spiegato Visco riferendo i contenuti dell'incontro e di non aver nulla da recriminare per la sanzione ma ha espresso preoccupazione per l'economia della ...

COMMISSIONE BANCHE & ETRURIA/ Renzi ringrazia Visco : fugati dubbi su Boschi e ministri. Ma Di Maio attacca : ETRURIA & COMMISSIONE BANCHE: oggi la deposizione di Ignazio Visco, "mai chiamato Zonin su Veneto Banca, mai fatto pressioni per favorire Popolare Vicenza. E Bankitalia sulla crisi..."(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:48:00 GMT)

Banche - Renzi : 'Ringrazio Visco - ha fugato ogni dubbio sui ministri' : Renzi rivendica il lavoro fatto dal suo governo e anche la legittimità delle domande poste a suo tempo a chi guida un'autorità di vigilanza che interloquisce con il ministro dell'Economia e quindi, ...

Renzi dopo l'audizione di Visco : "Contento abbiamo fugato ogni dubbio" : C'era grande attesa per l'audizione di oggi del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco alla commissione d'inchiesta sulle banche. In tarda mattinata, dopo le prime tre ore di intervento , il ...

Banche - Renzi : 'Ringrazio Visco - ha fugato ogni dubbio sui ministri' : Renzi rivendica il lavoro fatto dal suo governo e anche la legittimità delle domande poste a suo tempo a chi guida un'autorità di vigilanza che interloquisce con il ministro dell'Economia e quindi, ...

Banche - Renzi : 'Ringrazio Visco - ha fugato ogni dubbio sui ministri' : Renzi rivendica il lavoro fatto dal suo governo e anche la legittimità delle domande poste a suo tempo a chi guida un'autorità di vigilanza che interloquisce con il ministro dell'Economia e quindi, ...

Renzi : "Visco ha fugato ogni dubbio" : 13.48 Renzi ringrazia il governatore Bankitalia, Visco, per le sue parole durante l'audizione sulle banche. "Mi fa piacere che fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al proprio territorio: attività istituzionalmente ineccepibile", sottolinea in una nota. "Ringrazio dunque Visco che mette la parola fine a settimane di speculazione mediatica e di ...

Renzi ringrazia Visco - fuga ogni dubbio : (ANSA) - ROMA, 19 DIC - "Ringrazio molto il governatore Visco per le parole di apprezzamento che ha rivolto al mio Governo nella sua audizione". Lo scrive in una nota Matteo Renzi. "Mi fa piacere - ...

Renzi : Visco ha fugato ogni dubbio - ora fine a linciaggio : Roma, 19 dic. (askanews) - "Mi fa piacere che Visco finalmente fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al ...

Renzi : Visco ha fugato ogni dubbio - ora fine a linciaggio : Roma, 19 dic. (askanews) 'Mi fa piacere che Visco finalmente fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al ...

Renzi ringrazia Visco : "Ha fugato ogni dubbio sull'operato del mio governo" : "Ringrazio molto il governatore Visco per le parole di apprezzamento che ha rivolto al mio Governo nella sua audizione". Lo scrive in una nota Matteo Renzi mentre è ancora in corso l'audizione del governatore di bankitalia in commissione banche. "Mi fa piacere - aggiunge - che fughi ogni dubbio sul comportamento dei ministri. Nessuno di loro ha mai svolto pressioni ma solo legittimi interessamenti legati al proprio territorio: ...