Grano duro qualità | Barilla rinnova accordo filiera con produttori

Grano duro - firmato l'accordo fra Barilla e i produttori : 120mila tonnellate in Emilia-Romagna : E' stato siglato a Bologna l'accordo di filiera triennale per il Grano duro ad elevato standard qualitativo tra la Barilla e le principali organizzazioni di produttori cerealicoli dell'Emilia-Romagna. ...

Cibo : nasce alleanza europea per proteggere vite - olivo e Grano duro : ... l'innalzamento delle temperature sta impattando anche sulle interazioni tra l'olivo e la mosca delle olive, alterando l'economia olivicola nonché la resa della coltura. Sapere in anticipo se la ...

Emilia-Romagna - Grano duro per Barilla : rinnovato accordo filiera : Roma, 18 gen. (askanews) Più reddito per gli agricoltori, più qualità per i consumatori e più rispetto per l'ambiente: sono i punti chiave dell'accordo di filiera triennale 2017-2019 per il grano duro ...

Ministro della salute ritira farina di Grano duro biologica per la presenza di piombo [DETTAGLI] : Il Ministero della salute ha ritirato da mercato un lotto di farina di grano duro biologica per la presenza di piombo superiore ai limiti imposti dalla legge. Nuova allerta per il comparto alimentare, il prodotto sotto esame è quello della Gorfini Azienda Agricola. Si tratta della farina di grano duro Senatore Cappelli macinata a pietra da agricoltura biologica e prodotta presso lo stabilimento di Anghiari (AR), Loc. San Lorenzo n. 43. In questa ...

Piombo nella farina di Grano duro : il lotto ritirato : Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto di farina di grano duro del marchio Gorfini Azienda Agricola, a causa dei tenori di Piombo superiori ai limiti. Si tratta del secondo richiamo alimentare operato dal dicastero italiano in questo inizio d'anno, dopo quello riguardante la vellutata di zucca e carote Bellavita. Non è corretto parlare di emergenza, ma è bene continuare a seguire le segnalazioni provenienti dal sito del ...

Grano duro - filiera si accorda per pasta italiana : L'obiettivo del protocollo d'intesa è migliorare la qualità del Grano italiano e dare maggiore certezze agli agricoltori sul reddito con i contratti di filiera..

Grano duro - patto di filiera tra agricoltori e industria : (Teleborsa) - Un patto di filiera per rafforzare la competitività della pasta italiana aumentando la disponibilità di Grano duro italiano adatto alla pastificazione, incentivandone la produzione ...

E' modenese l'inventore del Grano duro anti-carestie : ... il Centro internazionale per la ricerca nelle regioni aride, che ha una delle più grandi collezione di germoplasma di grano del mondo. Bassi, insieme a Rodomiro Ortiz dell'Università svedese di ...

Ecco il Grano duro resistente alle alte temperature - l’invenzione è italiana : Ci vorranno ancora anni. Ma il primo, significativo passo è stato fatto. Una varietà di grano duro resistente alle alte temperature per sfamare milioni di persone, a cominciare da quelle che vivono nel bacino del fiume Senegal fino ad arrivare, in prospettiva, a tutte quelle africane colpite dalle carestie. È l’invenzione dell’italiano Filippo Bassi che, insieme ad altri ricercatori, si è aggiudicato il Premio Olam 2017 per l’innovazione nella ...