Gossip | Belen Rodriguez perde il ' Grande Fratello Nip' ? L' indiscrezione

Gossip - Stefano De Martino racconta : 'Quella volta che lasciai Emma per Belen' : Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez; sono questi tre personaggi del mondo della musica e dello spettacolo ad aver monopolizzato per anni il Gossip nostrano con i loro 'intrecci' amorosi. Il settimanale 'Chi', a pochi giorni dal debutto del ballerino nel ruolo di inviato dell'Isola dei famosi, ha raccolto il suo sfogo anche sulla chiacchierata vicenda del suo tradimento ai danni della cantante. Scopriamo insieme cosa ha detto il ...

Belen e la chirurgia estetica - la Rodriguez sta esagerando? Gli amici preoccupati : il Gossip : Belen rifatta: la Rodriguez sta esagerando con i ritocchini di chirurgia estetica? Il gossip sulla showgirl I gossip su Belen Rodriguez non finiscono mai. L’ultimo? A quanto pare la showgirl starebbe esagerando con la chirurgia estetica. Come riporta Novella 2000, l’ex moglie di Stefano De Martino avrebbe cambiato chirurgo e si starebbe sottoponendo a nuovi […] L'articolo Belen e la chirurgia estetica, la Rodriguez sta ...

BELEN RODRIGUEZ / Il desiderio per Natale? "Vorrei spegnere il Gossip sulla mia vita" : BELEN RODRIGUEZ attira nuovamente l'attenzione su di sè con una foto in cui appare a gambe scoperte, con autoreggenti e sigaretta in bocca. E la polemica esplode...(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 11:12:00 GMT)

Belen Rodriguez : "Cosa vorrei a Natale? Spegnere il Gossip sulla mia vita. Il mio film hot è ancora in rete - che schifo" : Belen Rodriguez ha posato insieme a tutta la sua famiglia, i fratelli Cecilia e Jeremias, concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip, reality show andato in onda quest'autunno sulle reti Mediaset, la madre Veronica e il padre Gustavo, sul settimanale Chi al quale, insieme ai fratelli, ha rilasciato anche un'intervista.La showgirl argentina, visto le imminenti festività natalizie, ne ha approfittato per stilare una lista di ...

La Famiglia Rodriguez/ Belen dice basta al Gossip - Cecilia pronta a diventare mamma : i desideri per Natale : Belen Rodriguez, i genitori Gustavo e Veronica e i fratelli Jeremias e Cecilia sono i protagonisti della nuova copertina del settimanale Chi esvelano i desideri per Natale(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:41:00 GMT)

Cecilia Rodriguez : "Voglio diventare mamma - ho trovato l'uomo giusto". Jeremias : "... e io papà". Belen : "Basta Gossip su me" (foto) : Il settimanale Chi ha riunito al gran completo, nel numero in edicola da mercoledì 20 dicembre, la famiglia televisiva più famosa d'Italia, i Rodriguez. Armadio al GF Vip, Belen Rodriguez: "Cecilia, ti volevo strappare i capelli!". Maurizio Costanzo: "Creato apposta per gli amanti" (video) prosegui la letturaCecilia Rodriguez: "Voglio diventare mamma, ho trovato l'uomo giusto". Jeremias: ...

Gossip : Giulia De Lellis contro Barbara D'Urso 'per colpa' di Belen? : Cosa sta succedendo tra Barbara D'Urso e Giulia De Lellis? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da qualche giorno, e più precisamente da quando è finita la seconda edizione del Grande Fratello VIP. Se prima che la romana entrasse nella Casa più spiata d'Italia tra lei e la conduttrice c'era un rapporto di stima e collaborazione, ultimamente qualcosa sembra essere cambiato; insistenti voci che circolano sul web, ...

Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi : conferma e Gossip su Belen : Isola dei Famosi, Stefano De Martino inviato? L’avvistamento con Alessia Marcuzzi Grande scoop sul nuovo inviato dell’Isola dei Famosi. Dopo Stefano Bettarini, sembra essere arrivato il turno di Stefano De Martino. Il ballerino sembrava pronto a partire per l’Honduras già lo scorso anno, ma alla fine gli autori hanno dato il tanto ambito ruolo all’ex […] L'articolo Stefano De Martino inviato Isola dei Famosi: ...

Belen Rodriguez - "fuga" col figlio Santiago a Disneyland per scappare dal Gossip : PARIGI ? Tra una polemica e un?ospitata in tv, Belen Rodriguez sceglie di ?fuggire? in vacanza assieme a Santiago. È stato bellissimo...

Gossip Belen Rodriguez è incinta? Ecco cos'è successo a Tu si que vales Video : Colpo di scena nel corso della diretta di Tu si que vales [Video] in onda questa sera 2 dicembre in prime time su Canale 5, durante la quale gli spettatori da casa hanno avuto modo di vedere il pancino sospetto mostrato da #Belen Rodriguez. La showgirl argentina si può dire che è stata la protagonista indiscussa della semifinale grazie all'abito blu che ha avvolto le sue sinuosita' e che al tempo stesso ha fatto venire i dubbi agli spettatori ...

Belen Rodriguez contro il Gossip : 'Basta parlare della mia vita' Video : #Belen Rodriguez non ce la fa proprio a restare lontana dal #gossip: dopo settimane vissute sulla cresta dell'onda per le difese a spada tratta che ha fatto a Cecilia e Jeremias durante il Grande Fratello VIP, negli ultimi giorni è la sua vita privata a far discutere. Proprio poche ore dopo che la chiacchierata sorella è stata eliminata dal reality, 'Chi' ha reso pubblica la presunta rottura tra la showgirl Andrea Iannone [Video]; a chi le ha ...