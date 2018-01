Gol | fallo e sangue | Cristiano Ronaldo è da horror anche in infermeria | il VIDEO del

Serie A Verona - Pecchia : 'Koulibaly fa fallo : Gol Napoli da annullare' : Napoli - Fabio Pecchia si è lamentato al termine di Napoli-Verona . Lo 0-0 ha retto fino al gol di Koulibaly al minuto 65: 'C'era fallo, stavolta ne sono sicuro - ha dichiarato il tecnico gialloblù - ...

Var in Juventus-Torino / Video - fallo di Khedira nel Gol di Mandzukic? Il precedente di Bergamo : VAR in Juve-Toro, polemiche sul fallo di Khedira. L'intervento del tedesco su Acquah ha portato al 2-0 di Mandzukic che ha deciso il derby della Mole in Coppa Italia(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:19:00 GMT)

Juventus-Torino - fallo su Acquah : Gol e rissa : TORINO - La Juve si è dimostrata più forte del Torino , e su questo non ci piove. Non da una decisione di Doveri è scaturito un risultato che proietta i bianconeri in semifinale di Coppa Italia (...