Giulia Michelini in ansia a C' è posta per te? Il pubblico nota qualcosa di strano

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

Ascolti tv - C’è posta per te con Giulia Michelini vince tutto : La seconda puntata della stagione di C’è posta per te con ospiti l’attore Gerard Butler e l’attrice Giulia Michelini (CHI È la Rosy Abate della fiction di Canale 5) si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata del 20 gennaio. Il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è stato visto infatti da 5.914.000 telespettatori pari al 30,11% di share. Si accettano miracoli su Rai1 ha ottenuto invece 3.340.000 telespettatori ...

Giulia Michelini / Video - l'attrice in lacrime : “Questa storia mi ha emozionata” (C'è posta per te) : GIULIA MICHELINI a C'è posta per te: storico volto di Rosy Abate, l'attrice è stata ospite del people show di Maria De Filippi su Canale 5. E si è commossa per la storia di Giuseppe...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 18:00:00 GMT)

C’è Posta per te - Giulia Michelini si commuove e fa uno splendido regalo : Ospite a C’è Posta per te, Giulia Michelini, nella puntata di sabato 20 gennaio 2018, si è commossa per la storia di Giuseppe e della sua famiglia. Visibilmente emozionata fin dal suo ingresso in studio, tanto da tenersi aggrappata a Maria De Filippi, la Michelini non ha trattenuto le lacrime ed ha deciso di fare un bellissimo regalo alla famiglia protagonista della nuova storia. Cosa è successo durante la trasmissione di Maria De Filippi? ...

Giulia Michelini in lacrime : "Il vostro papà lo ha fatto per proteggervi" : Grandi sorprese nell'ultima puntata di C'è posta per te che ha totalizzato quasi sei milioni di telespettatori. Due gli ospiti che hanno...

Ascolti tv - C'è posta per te sbaraglia la concorrenza con Giulia Michelini e Gerard Butler : C'è posta per te ha sbaragliato la concorrenza. I dati degli Ascolti tv dei programmi andati in onda sabato 20 gennaio 2018 parlano chiaro. Il programma ormai decennale condotto da Maria De Filippi ha...

Giulia Michelini / Video - il suo sincero abbraccio a Michael : i fan la reclamano sui social (C'è posta per te) : Giulia Michelini, storico volto di Rosy Abate, questa sera ospite del people show di Maria De Filippi. Appuntamento alle 21.20 su Canale 5 (C'è posta per te)(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:46:00 GMT)

C'è posta per te 20/01 - Giulia Michelini piange : la storia di Giuseppe Video : Ieri sera, in data sabato 20 gennaio, è stata trasmessa la seconda puntata serale del famoso reality show condotto da Maria De Filippi [Video]e trasmesso sulla rete di Canale 5 #C'è posta per te. Come ben sappiamo, ogni puntata del programma regala emozioni, delusioni e divertimento a tutti i suoi telespettatori. L'episodio trasmesso ieri sera, però, ha provocato anche lacrime in studio e a non passare inosservata è stata la famosa attrice ...

Giulia Michelini in lacrime a C'è Posta per Te - la storia di Giuseppe - dei suoi figli e della moglie morta di cancro : Giulia Michelini in lacrime a C'é Posta per Te . L'attrice romana è stata ospite della trasmissione di Maria De Filippi su invito di Giuseppe , la cui moglie è morta di cancro, che ha voluto fare una ...

C'è posta per te 20/01 - Giulia Michelini piange : la storia di Giuseppe : Ieri sera, in data sabato 20 gennaio, è stata trasmessa la seconda puntata serale del famoso reality show condotto da Maria De Filippi e trasmesso sulla rete di Canale 5 "C'è posta per te". Come ben sappiamo, ogni puntata del programma regala emozioni, delusioni e divertimento a tutti i suoi telespettatori. L'episodio trasmesso ieri sera, però, ha provocato anche lacrime in studio e a non passare inosservata è stata la famosa attrice Giulia ...

A 'C'è Posta Per Te' trionfo d'amore con Giulia Michelini. E la De Filippi mette in imbarazzo Butler : ... "Scusa per quello che è successo, per 17 anni mi sono sentita inadatta, ma ti amo e vorrei rimettere insieme il nostro mondo". Daniele specifica: "A parte la mamma, lei è stata ed è la donna più ...

C'è Posta per te/ Pagelle e video seconda puntata : Giulia Michelini si commuove : Il meglio e il peggio della seconda puntata di C'è Posta per te. Il video dell'abbraccio tra Giuseppe, i suoi figli e Giulia Michelin. Finale lieto per Ester e Daniele.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 06:15:00 GMT)

Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe : Giulia Michelini a C’è posta per te in lacrime: la storia di Giuseppe e i suoi figli Giulia Michelini è tornata a C’è posta per te. Questa volta da sola e non con Marco Bocci, come la prima volta. La protagonista di Squadra Antimafia e Rosy Abate è stata chiamata dal signor Giuseppe, che ha voluto […] L'articolo Giulia Michelini piange a C’è posta per te per la storia di Giuseppe proviene da Gossip e Tv.

C'è posta per te 2018 / Ospiti e diretta : Giulia Michelini al fianco di Giuseppe (Seconda puntata) : C'è posta per te, anticipazioni 20 gennaio: Gerard Butler e Giulia Michelini Ospiti della seconda puntata dello show campione d'ascolti condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 23:37:00 GMT)