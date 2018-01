Giovane mamma trovata morta in casa | disposta l' autopsia sul corpo

Basta Vittime : 'Antonella - una Giovane mamma perde la vita sulla statale 106' : Miete ancora Vittime la strada statale 106 Jonica e questa volta a perdere la vita, in un incidente avvenuto a Condofuri (RC), intorno alle 13.20 di oggi, è stata Antonella Tripodi di 34 anni, giovane ...

Bari - finisce contro una vetrata e si recide l'arteria femorale : Giovane mamma muore dissanguata : È morta all'alba la neomamma di 20 anni che era stata ricoverata in ospedale dopo che si era ferita - in circostanze ancora da chiarire - all'arteria femorale per essere finita contro una vetrata ...

Diventa mamma a 56 anni senza fecondazione assistita : "Il bimbo sta bene". Il papà è 17 anni più Giovane : Una donna ha dato alla luce una bambina all'età di 56 anni, con parto naturale e dopo una gravidanza avvenuta senza procreazione assistita. La donna, già madre di altre due figlie,...

In Terra dei Fuochi muore un'altra Giovane mamma : Rossella va via a soli 36 anni : un'altra giovane donna della Terra dei Fuochi ha perso prematuramente la vita, lasciando per sempre i propri affetti. Si tratta di Rossella Natale, 36enne di Parete, comune dell'Aversano, che adesso non potrà più veder crescere il proprio bimbo. La donna si è spenta dopo una lunga lotta contro la leucemia. Nonostante la tenacia e la forza di volontà il suo corpo non ha retto alla malattia. Rossella era conosciuta da tutti a Parete, era piena di ...

Giovane mamma stroncata in casa da un malore : lascia il marito e due figli : Una Giovane mamma stroncata da un malore a Recanati. Choc per la morte di Manola Ciccarelli, deceduta nella sua abitazione. La donna, che lavorava come promoter per un'azienda che vende...

Reggio - angoscia per Natalina : la Giovane mamma è scomparsa da 20 giorni : Reggio, angoscia per Natalina: la giovane mamma è scomparsa da 20 giorni La quarantunenne è uscita per andare a fare una passeggiata sul lungomare di Rocella Jonica e non ha mai fatto ritorno a casa. L’angoscia della sorella: “Spero si sia allontanata di sua volontà, ma ho paura che qualcuno le abbia fatto del male”. […] L'articolo Reggio, angoscia per Natalina: la giovane mamma è scomparsa da 20 giorni sembra essere il ...

Giovane mamma muore durante il parto - 14 medici finiscono a processo : Francesca Oliva, una ragazza 29enne di Gricignano di Aversa, si è spenta il 24 maggio di tre anni fa, mentre era al settimo mese di gravidanza, lasciando il compagno e i familiari in un dolore senza fine. Con lei sono morti due dei bimbi che aspettava, ma secondo il marito, Alessandro Puca, e i genitori Salvatore e Gianna Oliva, queste terribili perdite potevano essere evitate. La sventurato parto trigemellare di Francesca La Giovane mamma era ...