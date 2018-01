Giappone | prima nevicata dell’anno a Tokyo | attesi fino a 30 cm GALLERY

Per la prima volta in 11 anni si riscontra una crescita del mercato console in Giappone : Negli ultimi anni, il mercato console in Giappone, sia quello dell'hardware che quello software, è stato piuttosto lento. Ma, a quanto pare, nel 2017 c'è stato un cambio di rotta.Secondo i dati condivisi da Famitsu, riportati da Kotaku, le vendite di hardware hanno registrato un enorme picco nel 2017 rispetto all'anno precedente. Nel 2016, le vendite di hardware Giapponesi hanno generato la cifra di 117,05 miliardi di yen (1,05 miliardi di ...

Il mercato console in Giappone è cresciuto nel 2017 : è la prima volta in undici anni : ... ad esempio, che le console venissero presto sostituite dalla possibilità di comprare servizi in streaming di videogiochi. Fonte: Kotaku.com

"Nello Spazio sono cresciuto 9 centimetri". L'astronauta Giapponese prima diffonde una fake news - poi si corregge : Va nello Spazio e cresce in altezza di 9 centimetri. Anzi no, di soli 2. È quanto accaduto alL'astronauta giapponese Norishige Kanai, tornato sulla Terra dopo tre settimane di missione a bordo della Soyuz. "Buongiorno, ho una comunicazione importante - ha scritto Kanai su Twitter -. Abbiamo misurato i nostri corpi dopo aver raggiunto lo Spazio e- wow wow wow- sono cresciuto di 9 centimetri! sono cresciuto come una pianta in tre settimane, ...

Judo - World Masters 2017 : l’anno si chiude con un altro primato Giapponese - record di vittorie per Sumiya Dorjsuren : La stagione internazionale del Judo si è conclusa quest’anno in stile tennistico, con l’organizzazione del World Masters 2017, torneo tenutosi a San Pietroburgo e riservato ai migliori sedici atleti di ciascuna categoria di peso. Un torneo decisamente importante, visti i ricchi premi in denaro ed i 1.800 punti in palio per i ranking mondiali, solamente duecento in meno rispetto a quelli assegnati ai vincitori dei titoli mondiali a ...

Judo - World Masters 2017 : a San Pietroburgo poker del Giappone nella prima giornata - due titoli alla Mongolia : La città russa di San Pietroburgo ospita nel fine settimana il Judo World Masters 2017, ultima competizione stagionale riservata ai migliori sedici atleti del ranking mondiale di ciascuna categoria, che mette in palio ben 1.800 punti per i vincitori. La prima giornata di combattimenti ha visto protagonisti i Judoka delle categorie di peso più leggere: 48 kg, 52 kg, 57 kg e 63 kg per le donne; 60 kg, 66 kg e 73 kg per gli uomini. 48 KG ...

Basket - Mondiali 2023 : si giocherà in Giappone - Indonesia e Filippine. Sarà la prima volta in più paesi : I Mondiali di Basket 2023 si giocheranno in Giappone, Indonesia e Filippine. Così ha deciso il Board della FIBA, annunciando una novità assoluta per la rassegna iridata di pallacanestro: per la prima volta, infatti, si giocherà in più paesi. Un aspetto che era già certo da un po’ di tempo, ovvero da quando erano venute meno diverse candidature e la scelta si era ridotta a due concorrenti. Da un lato le tre nazioni sopracitate, ...

Giappone : l'imperatore abdica. E' la prima volta in 200 anni : l'imperatore del Giappone, rappresentante della più antica dinastia ereditaria regnante al mondo (la data di inizio viene fissata al 660 a.C.con l'imperatore Jimmu), ha annunciato la sua abdicazione. La data fissata è il 30 aprile 2019, dopo 30 anni di regno e l'avvenimento rappresenta un ...

Giappone - imperatore lascia : è la prima volta in 200 anni : ... dopo una riunione ad hoc alla quale hanno preso parte, oltre ai membri della famiglia reale, il premier Shinzo Abe, che ha poi confermato la notizia alla stampa, e rappresentanti della politica. E' ...