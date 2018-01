: RT @HenricusDiabol: Le persone che ora meritano pietà ma soprattutto aiuto sono le figlie abusate Frosinone, si toglie la vita l'uomo accu… - comeDonQuixote : RT @HenricusDiabol: Le persone che ora meritano pietà ma soprattutto aiuto sono le figlie abusate Frosinone, si toglie la vita l'uomo accu… - alessiobalbi : Frosinone, si toglie la vita l'uomo accusato di aver abusato della figlia di 14 anni - italiarena : RT @repubblica: Frosinone, si toglie la vita l'uomo accusato di aver abusato della figlia di 14 anni - Si24it : #Frosinone, lo accusano di #abusi sulla figlia e si toglie la vita -

Leggi la notizia su roma.repubblica

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Non ha retto alle accuse, allo scandalo, e si è ucciso. L'agentepolizia penitenziaria didisessualmente per mesidi 14, si è impiccato all'...