Francesca Cipriani | dal GF a l’Isola dei Famosi 2018

Nadia Rinaldi / Protagonista della prima catfight : lo scontro con Francesca Cipriani (Isola dei Famosi 2018) : Nadia Rinaldi, in procinto di partire per l'Honduras per partecipare al reality show l'Isola dei Famosi, racconta del suo straordinario dimagrimento. (Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 15:51:00 GMT)

Isola 2018 - Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani litigano in aeroporto : Primi litigi all'Isola dei famosi 2018! Due naufraghe hanno avuto uno scontro in aeroporto, quando erano in partenza per l'Honduras: insomma, se queste sono le premesse, sarà un'altra edizione piena di discussioni! Ma chi ha litigato all'Isola 2018 prima ancora della partenza? Le protagoniste pare siano state Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani e tutto è successo sotto gli occhi dei presenti, quindi non si tratta di voci trapelate dagli ambienti ...

Isola dei Famosi 2018 : Francesca Cipriani : Francesca Cipriani Francesca Cipriani si cimenta anche con l’Isola dei Famosi. La bombastica aspirante showgirl abruzzese che è stata lanciata dalla sesta edizione del Grande Fratello, negli anni non ha mai nascosto la sua voglia di apparire ma sbarca in Honduras per far cambiare opinione di sè: “Credo possa arricchirmi spiritualmente: non sono tutta ombretti e paillettes”, ha dichiarato. Isola dei Famosi 2018: chi è Francesca ...

Isola dei Famosi - prima lite fra naufraghe : Nadia Rinaldi aggredisce Francesca Cipriani per le valigie : L'Isola dei Famosi parte il 22 gennaio su Canale5, ma i concorrenti sono già partiti. Per la tangente. Stando a quanto riferito dal sito www.bollicinevip.it, si è già consumato il primo scontro tra ...

