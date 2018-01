Fortnite arriva anche in Corea e celebra il lancio con un divertente video

Fortnite arriva anche in Korea e celebra il lancio con un divertente video : Quest'oggi Fortnite ha acceso i suoi server anche per il pubblico Koreano, riporta PCgamer.Oltre ad una piccola patch che aggiunge il supporto anche alla loro lingua, questo lancio è stato festeggiato anche con la pubblicazione di uno spot davvero peculiare.Possiamo vedere alcune persone vestite in costumi stravaganti ballare e fare chiasso, mentre possiamo immaginare stiano spiegando in Koreano le caratteristiche del gioco reso famoso per la ...