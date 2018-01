: RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… - AlvisiConci : RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… - Deputatipd : RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… - noisiamoilpd : RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… - italia_riparte : RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… - PDPiemonte : RT @SilviaFregolent: #Fmi alza le stime sul #Pil italiano. Più fiducia nell'Italia, più fiducia nel futuro del Paese, più fiducia nell'esig… -

Il Fondo monetario internazionaleledi crescita dell', portandole a +1,4% per ile a +1,1% per il 2019. Sottolinea "una spinta più forte dalla domanda esterna". Ma evidenzia anche i rischi legati al voto. "Le incertezze politiche creano rischi nella realizzazione delle riforme o la possibilità di un riorientamento dell' agenda", avverte il Fmi alla luce delle elezioni in arrivo in diversi Paesi tra cui l'. Migliorate anche leper l'Eurozona (Pil +2,2%) mentre corre la crescita mondiale sfiorando il 4%.(Di lunedì 22 gennaio 2018)