Fiorello a Radio Deejay dal 29 gennaio con “Il Rosario della sera”

Il rosario della sera : Fiorello su Radio Deejay con un nuovo programma. Cast e primi ospiti : Fiorello, Linus Su Radio Deejay arriva Il rosario della sera. Nessuna svolta religiosa per l’emittente diretta da Linus: piuttosto, si tratta del ritorno sulle scene di rosario Fiorello. Dal 29 gennaio prossimo, lo showman condurrà un nuovo programma Radiofonico in onda ogni giorno nella fascia preserale per la durata di un’ora. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista. Dal 29 Gen si torna in scena Su @RadioDeejay ...

Fiorello su Facebook : Per la mia radio social bastano due cellulari : Lui minimizza: «Abbiamo aperto una piccola strada». In realtà stavolta Fiorello ha aperto un valico, quello tra radio e social, che nei prossimi anni promette di diventare molto trafficato. In sostanza da alcune settimane lui conduce ogni giorno Il socialista che è «intrattenimento radiofonico sul social network Facebook». Nello slogan che va in onda, Il socialista è un «programma ...