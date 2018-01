Fine vita | ' liberi di sorridere | fino alla fine' Marco Cappato ospite a Trichiana

MARIO FRANCESE/ Una Fine terribile per il giornalista : il suicidio del figlio che aveva dedicato la vita a... : MARIO FRANCESE è stato un giornalista coraggioso che ha speso tutta la sua vita per smascherare un'attività criminale come quella mafiosa. Questa è la sua storia.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:40:00 GMT)

Cos'è la sedazione palliativa e il diritto a essere informati sul Fine vita : Infine, in attesa che la politica e la classe medica diano corpo a quanto già è previsto dalla legge, ai cittadini non rimane che informarsi meglio riguardo ai propri diritti. Questo compito però, ...

Marina Ripa di Meana - la sedazione palliativa e il diritto a essere informati sul Fine vita : "Fatelo sapere". Così si chiude il videotestamento lasciato da Marina Ripa di Meana poco prima di morire. Il riferimento è alla possibilità di poter già accedere, in Italia, alla sedazione palliativa profonda, anche in assenza di una legge sull'eutanasia e sul fine vita.In Italia, infatti, esiste già una legge sulle cure palliative - la legge 38/2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e ...

Michele Gesualdi è morto/ Ex allievo di Don Milani malato di SLA : Nardella - "grande contributo sul Fine vita" : Michele Gesualdi morto: in prima linea per l'approvazione della legge sul biotestamento, l'ex presidente della Provincia di Firenze era malato di SLA.

DIRETTA / Civitanova Fenerbahce (risultato finale 3-1) streaming video e tv : Fine gara! (Champions League) : DIRETTA Cvitanova Fenerbahce, info streaming video e tv. La squadra di Medei torna in campo per la Champions League contro il fanalino di coda del girone A. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:11:00 GMT)

DIRETTA / Trento Civitanova (risultato finale 1-3) streaming video e tv : Fine match (18^ giornata) : DIRETTA Trento Civitanova: info streaming video e tv. Big match al Pala Trento per la Serie A1: la squadra di Lorenzetti farà cadere la Lube segnando la 10^ vittoria di fila?. (Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Otto stanze - otto testimonianze : il viaggio nel Fine vita dei tedeschi Rimini Protokoll : Il grande teatro milanese spalanca le porte alle nuove arti sceniche. Al Teatro Studio Melato sbarca 'Nachlass' dei Rimini Protokoll, collettivo europeo di punta con base a Berlino: un'esplorazione ...

Calciomercato - importanti novità su Pastore : “ha chiesto la cessione” - Inter alla Finestra : Il Calciomercato sta entrando nel vivo ed una delle trattative più intriganti delle ultime settimane è di certo quella legata a Pastore. Il trequartista sembrava al passo d’addio col Psg, poi ha ritrattato in parte la sua decisione, adesso invece sembra di nuovo vicino a lasciare il club dopo le dichiarazioni di Thiago Silva. Il difensore brasiliano dopo la gara di ieri contro l’Amiens ha infatti rivelato: “Credo che abbia ...

L'altra via per il Fine vita. Ecco le cure palliative che le famiglie ignorano : Significano prendersi cura della persona, con scienza e umanità insieme. Quando una cura non è più efficace, allora bisogna decidere: è meglio aggiungere giorni alla vita, o vita ai giorni che ...

eCall - la chiamata d’emergenza che salva la vita. Obbligatoria da Fine marzo 2018 : Tra le varie novità in rampa di lancio per il 2018 dell’auto, ce n’è una da tenere bene a mente perché contribuirà a salvare parecchie vite. Circa 2.500 all’anno nel vecchio continente, secondo una stima della Commissione Europea. Stiamo parlando del sistema di chiamata d’emergenza eCall, la cui installazione su autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi sarà Obbligatoria a partire dal 31 marzo ...

Civitavecchia Di Majo e quelle delibere di Fine anno. Premiato anche Gorelli - il giudice della Corte dei Conti che tentò di bocciare Monti : Il presidente dell'AdSP è poco pratico di economia del mare ma in fatto di intrecci politici sembra essere il numero uno e sembra 'ripagare' tutti quelli che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a farlo arrivare a Molo Vespucci ...

Mercatini di Natale a Merano : date di inizio e Fine e tutte le novità : Sebbene il Natale sia orami un ricordo, i Mercatini di Natale di Merano rimangono ciò nonostante una delle attrazioni più in voga fra gli italiani e non soltanto. Nei paragrafi che seguono vi indicheremo tutto quello che c’è da sapere a riguardo. Oltre alle date di inizio e fine, parleremo dei prodotti, delle casette e delle strutture in grado di ospitare i visitatori per un’eventuale notte nell’atmosfera natalizia del paese di ...

Bilancio di Fine anno di Ater Umbria. Dalle novità legislatica alla riscostruzione post sisma. Al vi i lavori ntro la primavera 2018 : (UNWEB) Perugia. La ricostruzione post-terremoto, le politiche di prevenzione legate al miglioramento della vulnerabilità sismica del patrimonio ERP e le rinnovate attenzioni che riguardano il mondo ...

Alta l'attenzione della Polizia di Stato per le festività di Fine anno : ... quali i reati di microcriminalità e segnatamente i furti in abitazione, e di altre forme di illegalità, quali ad esempio le violazioni delle norme che regolano gli spettacoli in luoghi pubblici o ...