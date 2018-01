Fine settimana ricco di impegni e successi per l' Atletica Isernia

Rally Montecarlo 2018 : programma - orari e tv. Tutti gli appuntamenti del Fine settimana : Il Mondiale Rally 2018 si aprirà con il “Rallye Automobile Monte Carlo”, gara-monumento che ha luogo lungo la costa francese tra la riviera monegasca e il sudest della Francia. Quello di Montecarlo è un appuntamento storico, infatti, quest’anno si correrà la sua 86^ edizione, da giovedì 25 a domenica 28 gennaio. Nel 2017 ha trionfato nel “feudo” dei Ranieri il solito Sébastien Ogier su Ford Fiesta. Quest’anno un percorso rinnovato in oltre ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Fine settimana da dimenticare per gli azzurri a Kitzbuehel. Buzzi - Marsaglia e Sala le note liete : Il fine settimana di Kitzbuehel è andato in archivio. Ci si avvicina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: manca una sola settimana di gare in Coppa del Mondo prima di volare in Corea per l’appuntamento più importante della stagione. Bisogna ridurre al minimo gli errori, dunque. Un discorso che andrebbe ricordato all’Italia, specie dopo il weekend da dimenticare. Tra velocità e tecnica, gli sciatori azzurri non sono stati in ...

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non vedere nel Finesettimana del 20 e 21 gennaio : UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian Duguay. Con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel. Francia 2016. Durata 112’ Voto 4/5 (DT) Parigi 1940. Joseph e Maurice, due bambini di famiglia ebraica, fuggono dalla persecuzione nazista antisemita, spronati da padre e madre, a loro volta in fuga, separatamente dagli altri tre figli più grandi, verso il Sud della Francia. Un sacchetto di biglie in estrema sintesi è questa storia qui: tragicamente ...

Udine : Piccoli palchi - gli appuntamenti del Fine settimana 20/21 gennaio 2018 - Udine 20 : Per conoscere il programma completo della rassegna e per approfondimenti sugli spettacoli visitare il sito www.ertfvg.it.

Oroscopo di domani 19 gennaio '18 : ecco chi avrà un favoloso Fine settimana : L'Oroscopo di domani 19 gennaio porterà qualche bella sorpresa oppure deluderà il nostro segno? La speranza, senz'altro è per l'arrivo di buone notizie in primis per tutti voi amici lettori, appassionati come noi d'Astrologia. Diciamo che non saranno tanti coloro che potranno contare su un venerdì di fine settimana positivo. A fare certamente la differenza, in parte, sarà l'ingresso della Luna in Pesci, altamente favorevole in amore, oltre che ...

Il vento spazza l'Italia - Fine settimana con rovesci e temporali : le previsioni aggiornate : Meteo, le previsioni del tempo in Italia confermano il persistere del flusso di forti correnti occidentali che interessanno il nostro paese portando instabilità sulle zone interne centrali e sulle...

Niente più ammucchiate per Bersani : “DeFinendo occupazione lavoretti di 2 ore a settimana non batti le destre”. E torna la mucca : “Tante volte abbiamo provato ad unirci, ad incollarci: ma quando fai così non è detto che gli elettori ci seguano. Non ci hanno seguito a Genova, a Sesto San Giovanni, a Como e in tantissime altri parti d’Italia. Quindi abbiamo deciso di far scegliere alla gente, perché si è aperta una voragine di diseguaglianze e non si battono le destre semplicemente unendoci senza costrutto. I lavoretti di due ore a settimana non sono occupazione, ...

Fine settimana al Cinema Teatro Italo Argentino di Agnone con la visione del film "Napoli velata". : Prossimo Fine settimana al Cinema Italo Argentino di Agnone la visione del film Napoli Velata. Sabato 20 gennaio spettacolo unico alle ore 22,00 - domenica 21 spettacoli alle ore 18,00 ed alle ore 21,30 - lunedi 22 gennaio spettacolo unico alle ore 21,30. In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l'esistenza ...

Le sagre più buone per il prossimo Fine settimana : Le sagre più buone per il prossimo fine settimana Tanti appuntamenti all’insegna dei sapori tipici e dei prodotti di eccellenza del territorio nel weekend 19-21 gennaio. Continua a leggere L'articolo Le sagre più buone per il prossimo fine settimana sembra essere il primo su NewsGo.

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : la Germania cala il poker nel Fine settimana di Oberhof : La nona tappa della Coppa del Mondo di Slittino faceva tappa ad Oberhof, in Germania, ed i padroni di casa hanno deciso di non lasciare che le briciole ai rivali. Quattro gare, ed altrettante vittorie per gli atleti tedeschi che, oltre a dominare il fine settimana, si avvicinano ad ampi passi alla conquista delle rispettive coppe di specialità. Ma andiamo con ordine, per analizzare quanto accaduto sul budello della Turingia. Slittino ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana in Italia : Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e su RaiSport (in base alle disponibilità di palinsesto e alla contemporaneità con altri eventi); in diretta streaming su Sky Go, su ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del Fine settimana in Italia : La Coppa del Mondo 2018 di Biathlon è pronta per sbarcare in Italia con il consueto appuntamento di Anterselva: dal 18 al 21 gennaio ci sarà da divertirsi in Alto Adige con una grande classica di questo sport. Si preannuncia una folla oceanica per assistere allo spettacolo che le grandi stelle sapranno garantire tra neve e poligono: l’anello di Anterselva regalerà tantissime emozioni come ci ha abituato nel corso degli anni. L’Italia ...

Meteo weekend : Fine settimana di pioggia - poi arriva il ciclone inverno : Meteo, le previsioni non lasciano ben sperare per il weekend del 13 e 14 gennaio. Sabato e domenica...

Oroscopo? 2018/ Paolo Fox - anticipazioni Fine settimana e 12 gennaio : Toro e Leone protagonisti : Oroscopo di Paolo Fox, oggi venerdì 12 gennaio 2018 e previsioni per il weekend: il Toro recupera l'energia, ottima ripresa anche per il Leone, calo fisico della Vergine.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 22:22:00 GMT)