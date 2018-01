Far Cry 5 requisiti di sistema per PC minimi e consigliati

Far Cry 5 : ecco i requisiti per PC : Mentre l'uscita di Far Cry 5 si avvicina sempre di più sul calendario, Ubisoft ha finalmente svelato ciò che molti giocatori PC si domandavano da tempo.I requisiti PC minimi e consigliati sono stati pubblicati, mentre vale la pena ricordare che Far Cry 5 uscirà il 27 marzo per PC, PlayStation 4 e Xbox One.ecco, di seguito, i requisiti, riportati da Dualshockers:Read more…

Xbox One : Driver San Francisco - Far Cry 2 e Sniper Elite V2 arrivano nel catalogo dei titoli retrocompatibili : La retrocompatibilità di Xbox One è una delle feature che sta più a cuore in casa Microsoft, già Phil Spencer sottolineò l'importanza della funzionalità qualche tempo fa, dichiarando che grazie a essa molti giocatori più giovani potranno mettere mano a capolavori del passato che rischierebbero di andare persi.Ora è tempo di scoprire quali altri titoli andranno ad arricchire il catalogo di giochi retrocompatibili per Xbox One. Grazie al post di ...

Ubisoft apre i preordini per la Mondo Limited Edition di Far Cry 5 : Ubisoft è lieta di annunciare, che la Mondo Limited Edition di Far Cry 5, è ufficialmente disponibile per la prenotazione presso lo store di Ubisoft in edizione PS4, Xbox One e Windows PC. FarCry 5 Mondo Limited Edition – I contenuti La Far Cry 5 x Mondo Limited Edition include: Il gioco Far Cry 5 in versione standard Un’esclusiva confezione SteelBook X Mondo unica e limitata, creata da ...

Il nuovo video di Far Cry 5 si focalizza sui personaggi e la co-op : Mentre poco tempo fa vi abbiamo proposto la nostra anteprima dedicata all'atteso Far Cy 5, ecco che in rete spunta del nuovo materiale per il titolo di Ubisoft.Come segnala Dualshockers, mentre l'uscita di Far Cry 5 si avvicina, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare un nuovo video che si focalizza sui personaggi e la co-op.Nel filmato, con la partecipazione del creative director Dan Hay e del producer Philippe Fournier, possiamo dare ...

Il villain di Far Cry 5 è il protagonista della statuetta "The Father's Calling" : Ubisoft annuncia The Father's Calling, un'esclusiva statuetta ispirata a Joseph Seed, il leader del Progetto Eden's Gate di Far Cry 5, ora prenotabile sullo store di Ubisoft.I dettagli nel comunicato ufficiale:Questa statuetta da collezione sarà disponibile dal 22 marzo in maniera indipendente ed è attualmente prenotabile sullo store di Ubisoft al costo di 59,99 €.Read more…

Far Cry 5 all’insegna della varietà - in arrivo missioni fuori di testa : Un titolo del calibro di Far Cry 5 è ovviamente apprezzatissimo dai fan del brand perchè, sostanzialmente, è risaputo ciò che riuscirà a propinare una volta approdato sul mercato: le meccaniche di gioco sono alquanto rodate e, con una variazione sul tema e sull'ambientazione adottata, Ubisoft riesce ad ottenere il massimo risultato con uno sforzo non viscerale. Ovviamente non bisogna pensare che il publisher francese riposi amabilmente sugli ...

Abbiamo cercato di far parlare Ubisoft della controversa ambientazione americana di Far Cry 5 - intervista : Far Cry 5 è il primo titolo appartenente al franchise di Ubisoft ad essere ambientato negli Stati Uniti. Dopo più di dieci anni, la serie che ha spinto i suoi giocatori ad esplorare moltissimi meravigliosi luoghi guarderà questa volta ad una realtà più vicina. E che tempistiche per questa scelta! Dall'annuncio di Far Cry 5, avvenuto a maggio, sono usciti diversi articoli che riflettevano sulla decisione di Ubisoft per quanto riguarda il luogo e ...

Far Cry 5 ha da offrirci caos - esplosioni e tacchini assassini con il suo ultimo trailer : Fin ora la campagna pubblicitaria di Far Cry 5 si è soffermata sui malvagi criminali con cui avremo a che fare nel gioco, ma sappiamo tutti come una delle caratteristiche maggiormente apprezzate dai fan della serie sono il caos che possiamo far scoppiare nei modi più peculiari.Proprio in questa direzione si muove l'ultimo trailer del gioco, riporta Wcctech. Possiamo vedere il nuovo video abbandonare i toni seriosi abbracciati nei precedenti ...

Far Cry 5 : rilasciati dei nuovissimi screenshot del gioco : Ubisoft ha deciso bene di condividere con i fan un set di nuovi screenshot di Far Cry 5, riporta DSOgaming.Queste nuove immagini mostrano alcuni personaggi, ambienti e animali presenti in gioco. Far Cry 5 è atteso per il 27 marzo e promette di presentare il più grande numero di armi e veicoli che sia mai stato raggiunto in un Far Cry. I giocatori potranno inoltre esplorare liberamente, in pieno stile della serie, sia le terre che i cieli di Hope ...

Nuovo trailer per Far Cry 5 mostra la Resistenza tra esplosioni e folli corse in auto : Oggi Ubisoft ha rilasciato un Nuovo video di Far Cry 5 che può essere visto in basso. mostra una serie di alleati con cui combattere nella Resistenza in Hope County, l'ambientazione di gioco. Bisognerà liberare l'area dal folle culto religioso di Eden's Gate per cercare di scappare. Per farlo chiaramente si dovrà collaborare con degli alleati locali: liberando le aree la Resistenza crescerà. https://www.youtube.com/watch?v=aLNgEfwgCYA I ...