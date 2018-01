Emanuele Trimarchi Uomini e donne | il guerriero lotta | nuovi scontri con Lorenzo

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news : Emanuele Trimarchi eliminato - dure accuse a Sara (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:10:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 gennaio 2018 : Emanuele Trimarchi lascia lo studio! : In studio Sara Affi Fella trova sempre la maniera per stuzzicare Lorenzo nonostante lo abbia eliminato. Addirittura la tronista chiede di ballare con lui ed Emanuele Trimarchi abbandona lo studio. Maria De Filippi rivolge un saluto ai tronisti e nello stesso tempo nota che Tina Cipollari è dimagrita. Scendono dalle scale Giordano e Gianluca per Nilufar. Emanuele e Luigi per Sara. Si parte da Gianluca il quale effettua una videochiamata a ...

LORENZO RICCARDI/ Video - nuovo scontro con Emanuele Trimarchi a Uomini e Donne : "Fai il fenomeno!" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Emanuele TRIMARCHI/ Sara Affi Fella coma Anna Munafò? Il pubblico nota il dettaglio (Uomini e Donne) : EMANUELE TRIMARCHI è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:42:00 GMT)

Emanuele Trimarchi/ Con Sara Affi Fella c'è "gran feeling" ma il corteggiatore non convince.. (Uomini e Donne) : Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 15:07:00 GMT)

Emanuele TRIMARCHI/ Contro Lorenzo : è sfida per il titolo di “maschio alfa” (Uomini e Donne) : EMANUELE TRIMARCHI è tornato a Uomini e Donne come corteggiatore. Con il suo modo di fare da spaccone ha conquistato la tronista Sara, ma i rivali non lo sopportano...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Video - Emanuele Trimarchi lo attacca a Uomini e Donne : "Sono uno squalo - vi disintegro" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 19:55:00 GMT)

Emanuele Trimarchi show a Uomini e Donne : delirio sul web : Uomini e Donne, Emanuele Trimarchi contro tutti: l’ironia del web Emanuele Trimarchi è tornato a Uomini e Donne, lasciando noi fan senza parole. Il corteggiatore, nonché ex scelta di Anna Munafò, sembra voglia conquistare a tutti i costi il cuore di Sara Affi Fella. In ogni caso, il romano non sembra essere affatto cambiato. Il […] L'articolo Emanuele Trimarchi show a Uomini e Donne: delirio sul web proviene da Gossip e Tv.

LORENZO RICCARDI/ Uomini e donne - scontro con Emanuele Trimarchi : scintille e insulti in studio : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, LORENZO RICCARDI sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:40:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Emanuele Trimarchi e il ballo con Sara : "C'è affinità!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni e news trono classico: Lorenzo Riccardi prenderà posizione e deciderà chi corteggiare tra Sara e Nilufar? Intanto Paolo Crivellin è assente...(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 15:23:00 GMT)

Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne - lo scontro con Emanuele Trimarchi e la "scelta" : Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 14:01:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Paolo Crivellin verso la scelta? Emanuele Trimarchi torna? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin tornrà in studio per scegliere? Emanuele Trimarchi tornerà alla corte di Sara Affi Fella?(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : Sara Affi Fella paparazzata sotto casa di Emanuele Trimarchi : Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella paparazzata sotto casa di Emanuele Trimarchi Che succede al Trono Classico di Sara Affi Fella? Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, registrata prima della fine dell’anno, l’ex di Nicola Panico ha movimentato non poco la trasmissione condotta da Maria De Filippi. In particolare, ad essersi sentito chiamato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Sara Affi Fella ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Classico 15 dicembre 2017 : bacetti tra Sara ed Emanuele Trimarchi! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Classico 15 dicembre 2017, rivalità ed effusioni! Sara ed Emanuele si scambiano bacetti. Paolo bacia Giorgia Anticipazioni Uomini e Donne: l’indignazione di Giordano! Sara realizza ben due esterne con Emanuele! Gianluca si dichiara per Nilufar, mentre Paolo ha pensato moltissimo ad Angela in settimana! Nicolò battibecca con Virginia! Oggi, venerdì 15 dicembre 2017, sono state registrate le ...