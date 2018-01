Ema | Lega | andremo a Bruxelles | pretendiamo assegnazione

D'AlEma : M5s? Preoccupa di più deriva neofascista Lega'. Salvini : 'Beve' : Attacca il Pd ma soprattutto la 'deriva neofascita' della Lega l'ex premier Massimo D'Alema parlando a 'In mezz'ora'. "Io - dice all'Annunziata - non partecipo alla criminalizzazione del M5s anche ...

Elezioni - D’AlEma : “Non criminalizzo M5s. Più grave deriva neofascista della Lega”. Salvini : “Beve tanto vino” : Il Movimento 5 stelle? “La deriva neofascista della Lega è molto più preoccupante“. Parola di Massimo D’Alema, il leader di Liberi e Uguali che intervistato da Lucia Annunzia a In Mezz’ora con un sola frase riesce ad aprire ai pentastellati e a dare del fascista a Matteo Salvini. “Noi abbiamo delle discriminanti programmatiche e su questa base giudicheremo le forze politiche. Non partecipo alla criminalizzazione del ...

I candidati M5S : ci sono De Falco e Carelli D’AlEma : «Il vero pericolo è la Lega» : Luigi Di Maio ha presentato i candidati del M5S. Il più applaudito, il comandante Gregorio De Falco. Poi Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili, il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e, Gianluigi Paragone

D'AlEma : 'Non partecipo a criminalizzazione M5S - più preoccupante deriva neofascista della Lega' : Quindi 'se non c'è una maggioranza politica spetta al Presidente della Repubblica che consulta e propone una soluzione che mette di fronte tutti alle proprie responsabilità', conclude D'Alema Padoan ...

M5S - la lista dei candidati ora è pronta D’AlEma : «Ma il vero pericolo è la Lega» : I nomi sono custoditi da due notai e la lista sarà resa pubblica oggi alle 16.30 da Luigi Di Maio in una conferenza stampa nella quale il capo politico del Movimento porterà con sé sul palco una decina di candidati e illustrerà i 20 punti del programma

D AlEma 'Preoccupa la deriva neofascista della Lega' : E noi siamo nati per dare una risposta a quella divisione, per cercare di recuperare un mondo e dire che non è vero che non c'è più nessuno che vi rappresenta'. E lancia un appello al Pd che 'negli ...

D'AlEma : 'Più di M5s mi preoccupa la deriva neofascista della Lega' : "Io non partecipo alla criminalizzazione del M5s anche perché è senz'altro più preoccupante la deriva neofascista della Lega". Lo afferma l'esponente di Liberi e Uguali Massimo D'Alema a "In Mezz'Ora ...

Lega nord - il debito è un problEma solo nell'Euro - bisogna crescere : Quanti sono i luoghi comuni sul debito? "Il fardello del debito pubblico, la palla al piede, il peso per le future generazioni, il fattore di rischio per il fantasma dello spread". Tutte cose senza ...

Migranti - suore contro Lega ed estrEma destra per difendere il Papa : di Franca Giansoldati Città del Vaticano - Le suore scalabriniane non ci stanno a vedere la Lega e altri politici di estrema destra attaccare così brutalmente Papa Francesco strumentalizzando il tema ...

Maltempo - SirEmar : stop ai collegamenti per Pantelleria e le Eolie : Disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. A causa del Maltempo, infatti, è stata sospesa la corsa, prevista per le 23, della motonave Pietro Novelli che collega Trapani e Pantelleria. Lo rende noto la Siremar. A causa delle avverse condizioni meteo nel pomeriggio non è salpata la motonave Paolo Veronese che da Milazzo avrebbe dovuto raggiungere le Eolie. La partenza era prevista per le 18.30. Intanto, per venire ...

Maltempo - SirEmar : previsto un collegamento straordinario con le Eolie : Siremar rende noto che per venire incontro alle esigenze degli abitanti di Panarea, Stromboli e Ginostra, isolati da diversi giorni a causa del Maltempo, se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, sara’ effettuato con la nave veloce Isola di Stromboli un collegamento straordinario con partenza da Milazzo alle 9. Nel dettaglio gli orari di partenza e arrivo: Milazzo partenza ore 09.00; Vulcano arrivo 10.40; Vulcano partenza 10.50; ...

L’amministratore delegato di Miss America è stato sospeso per aver scritto Email offensive e sessiste verso ex vincitrici del concorso : Sam Haskell, amministratore delegato di Miss America Organization, che organizza l’omonimo concorso di bellezza femminile, è stato sospeso dal consiglio di amministrazione della società dopo che l’Huffington Post ha rivelato l’esistenza di una serie di email sessiste e offensive nei confronti di The post L’amministratore delegato di Miss America è stato sospeso per aver scritto email offensive e sessiste verso ex ...

Emanuele Urso in concerto all’Elegance Cafè sabato 23 dicembre : Il concerto jazz che è un vero e proprio spettacolo, nel senso più pieno del termine, il raffinatissimo swing di Emanuele Urso – The King of Swing.... L'articolo Emanuele Urso in concerto all’Elegance Cafè sabato 23 dicembre su Roma Daily News.

L'Erasmus nel segno della matEmatica - delegazioni europee alla scuola Madonna dell'Asilo : Sottolinea Massimiliano Melchiorre , presidente della Cooperativa Madonna dell'Asilo: " Una scienza amica che permette agli studenti provenienti da ogni nazione di comunicare facilmente ". La scuola ...