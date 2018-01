: RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Cei ai partiti: fare promesse non mantenibili è immorale #elezioni - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Cei ai partiti: fare promesse non mantenibili è immorale #elezioni - lucafaccio : Elezioni, la Cei ammonisce i partiti: “Le promesse a vuoto sono immorali. Stop ai discorsi sulla razza e cultura de… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Elezioni, Cei ai partiti: fare promesse non mantenibili è immorale #elezioni - MediasetTgcom24 : Elezioni, Cei ai partiti: fare promesse non mantenibili è immorale #elezioni - Cascavel47 : Elezioni, la Cei ammonisce i partiti: “Le promesse a vuoto sono immorali. Stop ai discorsi sulla razza e cultura de… -

"La Chiesa non è un partito e non stringe accordi con alcun soggetto politico". Lo sottolinea il cardinale Bassetti, presidente della Cei, precisando che "come ha detto Papa Francesco 'dialogare non è negoziare'", ma "cercare il bene comune per tutti". Poi sulla campagna elettorale un monito: "Immorale" lanciaree "speculare sulle paure".Serve "sobrietà". E no a "discorsi sulla razza che pensavamo sepolti". Allarme sulla povertà e sul lavoro, "vera emergenza sociale". Si deve "ricucire il Paese".(Di lunedì 22 gennaio 2018)