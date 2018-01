Elezioni | Pd | ancora nessun accordo sui candidati

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - Lombardia : Fontana candidato - ma Maroni ad oggi vincerebbe ancora : Sondaggi elettorali Politici verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 01:54:00 GMT)

Elezioni Lombardia - il centrodestra cerca ancora la quadra. Romani (Fi) : "Dopo Maroni c'è Gelmini" : La Lega vuole Fontana. Forza Italia frena anche se non vuole lo scontro. La partita non è ancora chiusa

Elezioni - Di Maio : “Centrodestra avanti negli uninominali? Presto per cantare vittoria : non ci sono ancora i nostri nomi” : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, in diretta da Porto Marghera dice la sua sulle proiezioni che danno il centrodestra avanti su tutti i collegi uninominali: “Ci stiamo preparando per scegliere i candidati per i collegi uninominali, un meccanismo territoriale, dove ogni candidato con un voto in più vince. Oggi ho visto una serie di proiezioni rilanciate dai giornali secondo cui il centrodestra è avanti in tutti i ...

L'analisi di Flavio Carlino : La sinistra ha deciso di perdere le Elezioni - ma ancora non lo sa : Noi comuni mortali non lo comprendiamo, né la scienza può soccorrerci in questo caso. Certo è che la sinistra ha avuto la capacità di fare più golpe, costituzionali ma pur sempre golpe, attraverso il ...

Figc - Tavecchio fissa la data delle Elezioni ma l’iter è ancora lungo : Carlo Tavecchio passa all’attacco, fissa al 29 gennaio l’appuntamento per le elezioni della Federcalcio e prova ad allontanare lo spettro del commissariamento. Nel giorno del sorteggio dei Mondiali di Russia 2018, appuntamento amaro dopo la mancata qualificazione dell’Italia che ha scatenato il terremoto in via Allegri, la partita a scacchi tra Figc e Coni si arricchisce della nuova mossa del presidente dimissionario. Un passo ...

Germania ancora senza governo. Appello di Steinmeier per accordo : "No a Elezioni ora" : I colloqui del governo "Giamaica" sono terminati con un nulla di fatto. La cancelliera illustra al presidente della repubblica uno stallo politico e il capo dello stato richiama alla responsabilità i partiti