Elezioni | Meloni | ' Nostri candidati firmeranno vincolo di mandato'

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Elezioni : Berlusconi - Salvini e Meloni firmano programma centrodestra - : Tra i punti dell'accordo, l'azzeramento della legge Fornero. Intanto da stamattina a domenica si depositano al Viminale i simboli per il voto del 4 marzo

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Elezioni - Meloni : 'La scelta è tra centrodestra e ingovernabilità' : "Gli italiani il 4 marzo avranno due opzioni, quella del centrodestra e quella dell'ingovernabilità". L'avvertimento arriva da Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, a margine dell'assemblea ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - centrodestra al 36% : sale Meloni - scende Liberi e Uguali : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati Politici ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 01:34:00 GMT)

Elezioni - Meloni : “Grasso vuole abolire tasse universitarie? Se questi sono di sinistra - io sono Mao Tse Tung” : “Grasso e Liberi e Uguali vogliono abolire le tasse universitarie? Se questi sono di sinistra, io sono Mao Tse Tung. Siamo alla contaminazione comunista”. E’ la battuta pronunciata ai microfoni di 24 Mattino (Radio 24) dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che spiega: “Mi stupisce che una persona di sinistra faccia una proposta che obiettivamente non tiene conto del fatto che oggi nelle università le tasse si pagano in maniera ...

Elezioni - ecco Insieme (l’altra gamba del Pd). Nencini : “Iddio ci salvi da una maggioranza M5s - Meloni e Salvini” : Prima della lista dal simbolo “petaloso” di Lorenzin-Cicchitto-Casini ad allenassi per primi con il Partito Democratico è stata la lista ‘Insieme‘ che raggruppa il Partito Socialista, i Verdi ed ‘Area Civica’ e che oggi all’Hotel Quirinale a Roma, ha presentato il proprio programma elettorale. Riccardo Nencini, viceministro delle Insfrastrutture e segretario del Partito Socialista è sicuro: “Noi ...

Elezioni - Berlusconi : “Salvini e Meloni? Li vedrò a gennaio. Noi alleati - una stretta di mano vale di più di una firma” : “Con Salvini e Meloni il programma l’abbiamo già visto diversi mesi fa. Ora dobbiamo fare un tavolo, ci vedremo prestissimo, credo la prima settimana di gennaio. Non siamo concorrenti ma alleati, e tra alleati una stretta di mano vale di più di qualsiasi firma”. Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Coffee Break su La7. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Salvini e Meloni? Li vedrò a gennaio. Noi alleati, una stretta di mano ...

Meloni - corte si pronunci prima Elezioni : ROMA, 23 NOV - "E' giusto che Berlusconi chieda che il pronunciamento della corte di Strasburgo ci sia prima delle elezioni. Anzi, il governo italiano chieda che la corte si pronunci prima della ...

Ostia - Meloni : M5S come Pd usa X Municipio per Elezioni : Roma, 14 nov. (askanews) 'Il 16 ottobre, a poco più di 2 settimane dalle elezioni regionali, il ministro Pd Delrio è andato in Sicilia per presentare un piano di investimenti da 5 miliardi di euro per ...