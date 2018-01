Elezioni | M5S vs Berlusconi | prende in giro italiani da 20 anni

Elezioni - Gentiloni : “Non c’è possibilità per M5s di arrivare al governo”. Di Maio : “E’ sceso nella mischia - si dimetta” : “Gentiloni con quell’affermazione è sceso nella mischia, ma se vuole farlo un presidente del Consiglio dovrebbe avere almeno la decenza di dimettersi. Una parte della politica italiana ha paura che gli facciamo saltare un po’ di soldi e di privilegi a cui erano abituati in questi anni”. Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, dagli studi di Mattino Cinque risponde all’intervista fiume del premier al Foglio. In ...

Da Milano a Roma a PalermoChi sono i candidati del M5SElezioni 2018 - le liste con tutti i nomi : Ci sono quasi tutti i big M5S a capolista dei listini proporzionali per le elezioni delle nuove Camere. Ovviamente lo sono anche Luigi Di Maio e Roberto Fico, che corrono per il nuovo gruppo che, con le elezioni del 4 marzo, si formerà a Montecitorio. L'esito della consultazione degli attivisti sulla Rete è stato pubblicato sul blog di Beppe Grillo. Non ci sono indicazioni sulle preferenze ottenute da ciascuno. Segui su affaritaliani.it

Politica - Elezioni 4 marzo 2018 : ecco '20 punti per una vita di qualità' del M5S : In vista delle elezioni che si terranno il 4 marzo 2018, molti partiti hanno cominciato a cambiare volto e ad esporre le proprie promesse elettorali. Non mancano anche le promesse assurde ed esagerate che i politici si divertono a spiattellare nella speranza di conquistare qualche italiano solo per avere un voto in più. Gli argomenti più comuni vanno dall’abolizione del canone RAI alla revisione della Legge Fornero [VIDEO], dalle tasse ...

Elezioni - Berlusconi : "M5s setta pericolosa - distruggerebbe Italia" - : Il leader di Forza Italia è tornato ad attaccare il Movimento, che ha presentato le liste dei candidati nel proporzionale, per poi aggiungere: ""Non ho nessuna passione per la politica, la politica e i suoi professionisti mi fanno schifo"

Elezioni 2018 - M5S : Di Maio presenta a Pescara i candidati : Luigi Di Maio ha presentato alcuni candidati del M5S: Gregorio De Falco. Poi Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili, il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e, Gianluigi Paragone. Gli altri nomi saranno resi noti in serata

Elezioni - D’Alema : “Non criminalizzo M5s. Più grave deriva neofascista della Lega”. Salvini : “Beve tanto vino” : Il Movimento 5 stelle? “La deriva neofascista della Lega è molto più preoccupante“. Parola di Massimo D’Alema, il leader di Liberi e Uguali che intervistato da Lucia Annunzia a In Mezz’ora con un sola frase riesce ad aprire ai pentastellati e a dare del fascista a Matteo Salvini. “Noi abbiamo delle discriminanti programmatiche e su questa base giudicheremo le forze politiche. Non partecipo alla criminalizzazione del ...

Elezioni - Di Maio presenta programma M5s : manca referendum su euro | : Il candidato premier, da Pescara, ha detto: "Non vogliamo rompere con l'Ue". E poi: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo". Grillo rimane "sempre parte ...

Elezioni - Di Maio : "Risultati parlamentarie M5s in serata" - : Il candidato premier del Movimento, a Pescara per la kermesse del Movimento in cui viene presentato il programma, ha detto: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo"

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

M5s - Morra sul dopo Elezioni : “Se primi proporremo governo di minoranza con chi ci sta. Rischioso? Tutto lo è” : Grillo e Di Maio scrivono insieme sul blog un post (leggi l’articolo) in cui ribadiscono che “la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un governo a questo Paese sui temi”. Strategia annunciata prima delle elezioni e non priva di rischi. Ma per Nicola Morra, al ‘Villaggio Rosseau’ in corso a Pescara: “Tutto ...

Elezioni - Berlusconi : “Grillo ha ragione solo sui giornalisti. Il M5s è una setta pervasa dall’invidia” : Beppe Grillo? Ha detto solo “una sola cosa giusta, quando ha salutato i giornalisti così: Tornate a casa dove sono tutti sconcertati, perché devono avere uno come voi tra loro. È l’unica cosa di Grillo che ho letto e che è simpatica“. Silvio Berlusconi torna ad attaccare il Movimento 5 stelle e fa una sola ironica concessione a Grillo. Per il resto il leader di Forza Italia sfiora l’insulto quando parla dei pentastellati, ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Elezioni 2018 - il nuovo simbolo M5S e gli altri loghi di partiti per le Politiche : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali