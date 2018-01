Elezioni | ecco le facce che finalmente non vedremo più in Parlamento

Elezioni - ecco i candidati in Emilia Romagna del Movimento 5 Stelle : Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul blog le liste complete dei candidati nei collegi plurinominali. Nel programma di governo M5S, ha affermato Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio e ...

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

Elezioni 2018/ De Luca difende suo figlio Piero : 'Ecco perchè può candidarsi' : ... curriculum pubblico per distinguere i somari da chi ha qualcosa da dire e chiarimento su chi vive di politica o della sua attività professionale. E quindi si candida soltanto per una passione e per ...

Elezioni - che rebus : ecco come vengono eletti deputati e senatori spiegato in breve : Il 4 marzo 2018 si terranno le Elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Per eleggere i 630 deputati e 315 senatori si ...

Elezioni politiche - è pioggia di liste! Potrebbero essere almeno 25 : eccole Video : Tralasciando questi casi limite passiamo alla cronaca politica e proviamo a elencare invece le liste che effettivamente intendono essere presenti sulle schede elettorali il 4 marzo . Pubblicità Anche ...

Elezioni politiche - è pioggia di liste! Potrebbero essere almeno 25 : eccole Video : Mentre la campagna elettorale per le #Elezioni politiche del 4 marzo è gia' nel vivo, si avvicinano le prime scadenze burocratiche per le varie liste che vogliono presentarsi al voto. Ecco le scadenze per la presentazione delle liste alle Elezioni politiche In particolare i simboli vanno depositati al Viminale tra il 44esimo e il 42esimo giorno prima del voto dunque tra questo venerdì 19 gennaio e domenica 21 gennaio alle ore 16. La ...

Elezioni - “la linea dura contro i migranti vale fino al 30% dei voti”. Ecco il motivo delle sparate di Berlusconi e della Lega : Il passo verso destra di Silvio Berlusconi con quel “mezzo milione di immigrati che devono delinquere per vivere” e il salto verso un linguaggio da Ku Klux Klan del leghista Attilio Fontana, pronto a rispolverare il concetto di “razza bianca”, trovano una spiegazione nelle analisi dei sondaggisti. Perché il tema dei migranti e il controllo dei flussi hanno un peso preciso nelle urne: con probabilità maggiore al 90 per ...

Elezioni Figc - ecco il regolamento : scrutini - ballottaggio e come si vota : L'elezione per la presidenza della Figc è regolata dalle norme dello Statuto federale che assegna a ciascuna componente il mondo del pallone un differente numero di delegati e un peso elettorale non ...

Elezioni Figc - ecco chi sono i tre candidati alla poltrona di presidente : Di origine pugliese, classe 1953, Gravina è nel mondo del calcio dagli anni '80 avendo iniziato come presidente del Castel di Sangro dei miracoli. Negli anni Duemila ha cominciato a ricoprire ...

Elezioni - ecco Insieme (l’altra gamba del Pd). Nencini : “Iddio ci salvi da una maggioranza M5s - Meloni e Salvini” : Prima della lista dal simbolo “petaloso” di Lorenzin-Cicchitto-Casini ad allenassi per primi con il Partito Democratico è stata la lista ‘Insieme‘ che raggruppa il Partito Socialista, i Verdi ed ‘Area Civica’ e che oggi all’Hotel Quirinale a Roma, ha presentato il proprio programma elettorale. Riccardo Nencini, viceministro delle Insfrastrutture e segretario del Partito Socialista è sicuro: “Noi ...

Presidenza Figc - ecco come stanno le cose. Incontri - Elezioni e nodo Ct. Il punto di Alessandro Alciato : Se dovesse candidarsi alle elezioni per la Federcalcio-e perdere- questo potrebbe non giovare ad un'eventuale candidatura politica... Quindi si candiderà solo quando avrà la certezza di vincere ed ...

Sondaggi Elezioni politiche 2018 : ecco gli ultimi dati e chi è in testa Video : Le #elezioni politiche 2018 sono ormai dietro l'angolo: nei giorni scorsi è stato annunciato che gli Italiani torneranno di nuovo al voto il prossimo 4 marzo per decidere la nuova classe politica che prendera' in mano le redini del nostro Paese. ecco, allora, che in queste ore si è in piena campagna elettorale e tutti i candidati alle prossime elezioni politiche sono impegnatissimi con le ospitate in televisione per esporre i loro programmi e ...

FINANZA/ Ecco perché i mercati "ignorano" le Elezioni in Italia : Manca poco alle elezioni, i programmi elettorali sono improntanti all’aumento del deficit, è alta la probabilità di ingovernabilità, ma i mercati se ne infischiano. PAOLO ANNONI(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 06:01:00 GMT)FINANZA/ Un nuovo allarme per l'Italia, di C. PelandaRETROSCENA/ Se la ripresa job-full è un problema per Angela Merkel, di N. Berti