Elezioni e fact checking | al via su Sky TG24 ' Check room' VIDEO

Al via i casting di X Factor 2018 : come iscriversi e partecipare alle sElezioni : Sono aperti i casting di X Factor 2018. Gli aspiranti concorrenti della dodicesima edizione del talent show di Sky Uno possono già iscriversi online compilando il modulo disponibile all'indirizzo xFactor.sky.it/casting. La pagine è attiva e consente ai cantanti di lasciare i propri dati per iscriversi ai casting di X Factor 2018 che non inizierà prima del prossimo autunno. La produzione, tuttavia, inizierà a vagliare le proposte degli ...