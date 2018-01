Elezioni | Di Maio | Gentiloni svela vere intenzioni Pd | patto con Berlusconi

Elezioni : Di Battista - Di Maio all'altezza sfida - io disinteressato a poltrone : Facebook Twitter tweet Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Sono contento che Luigi si sia preso questa grande responsabilità, è all'altezza. Io anche me la prendo perché continuo a fare politica al di fuori dal palazzo, la poltrona non mi ha mai affascinato". Così Alessandro Di Battista, del M5S, ospite de L'Aria che tira su La7.

Elezioni/Di Maio : Gentiloni?Se vuole fare campagna ...-2 : Roma, 22 gen. (askanews) 'Gentiloni decida cosa vuole fare: se invece di governare ha deciso di scendere nell'arena della campagna elettorale, allora per correttezza e chiarezza si dimetta da ...

Elezioni - Gentiloni : “Non c’è possibilità per M5s di arrivare al governo”. Di Maio : “E’ sceso nella mischia - si dimetta” : “Gentiloni con quell’affermazione è sceso nella mischia, ma se vuole farlo un presidente del Consiglio dovrebbe avere almeno la decenza di dimettersi. Una parte della politica italiana ha paura che gli facciamo saltare un po’ di soldi e di privilegi a cui erano abituati in questi anni”. Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, dagli studi di Mattino Cinque risponde all’intervista fiume del premier al Foglio. In ...

Sondaggi Politici Elettorali Movimento 5 Stelle : Di Maio e le Elezioni Politiche 2018 - le previsioni : Si avvicina l’importante appuntamento con le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: partiti, movimenti e coalizioni hanno cominciato il loro cammino di avvicinamento alla fatidica data e possiamo iniziare a dare un’occhiata ai Sondaggi Politici Elettorali per capire quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani; Il Movimento 5 Stelle, così come altre forze Politiche, ha presentato il suo nuovo simbolo (in realtà l’unica ...

Elezioni 2018 - M5S : Di Maio presenta a Pescara i candidati : Luigi Di Maio ha presentato alcuni candidati del M5S: Gregorio De Falco. Poi Vincenzo Zoccano, presidente Forum disabili, il giornalista Emilio Carelli, il presidente Adusbef Elio Lannutti e, Gianluigi Paragone. Gli altri nomi saranno resi noti in serata

Elezioni - Di Maio presenta programma M5s : manca referendum su euro | : Il candidato premier, da Pescara, ha detto: "Non vogliamo rompere con l'Ue". E poi: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo". Grillo rimane "sempre parte ...

Elezioni - Di Maio : "Risultati parlamentarie M5s in serata" - : Il candidato premier del Movimento, a Pescara per la kermesse del Movimento in cui viene presentato il programma, ha detto: "Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo"

Sondaggi Elezioni 2018/ Voto maggioritario : centrodestra al 39% - Di Maio sale ‘ma non basta’ : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di Voto verso le Elezioni 2018: Voto maggioritario, centrodestra sopra il 39%, sale Di Maio con M5s ma non basta per la maggioranza(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:50:00 GMT)

Villaggio Rousseau - M5s/ Luigi Di Maio svela oggi i candidati : ecco i 20 punti per le 'alleanze' post Elezioni : Villaggio Rousseau Pescara, M5s: candidati e squadra di governo. Le parole di Davide Casaleggio, l'attesa per i listini e le parole di Di Maio.

Elezioni politiche - la campagna elettorale a Vasto la apre Luigi Di Maio : L'unica forza politica a proporre un programma scritto democraticamente con i cittadini attraverso la Piattaforma Rousseau è il M5S, pertanto invitiamo tutti i cittadini del territorio a prendere ...

Elezioni 2018 - Grillo e Di Maio : "Nessuna frattura tra noi" : Roma, 20 gennaio 2018 - Beppe Grillo e Luigi Di Maio vanno all'attacco dopo le parole di ieri dell'ex comico che chiudevano a ogni possibile alleanza post-Elezioni, negando divergenze tra lo stesso ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 promesse elettorali : Renzi - Berlusconi - Di Maio - quali più credibili? : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, simulazione Rosatellum bis per Ipsos. Centrodestra in vantaggio con 269 seggi, Renzi dietro al M5s(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Beppe Grillo & Di Maio - nuovo simbolo M5s/ "Siamo nella fase adulta" : programma Elezioni e 'Blog delle Stelle' : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio: 'siamo nella fase adulta del Movimento'. programma e Blog Stelle.