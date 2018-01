Elezioni | Di Battista | Di Maio all' altezza sfida | io disinteressato a poltrone

Beppe Grillo - addio M5s/ Elezioni Politiche 2018 : Alessandro Di Battista il possibile “erede” : Beppe Grillo, addio M5S: il fondatore del movimento potrebbe salutare, l'ultimo intervento sul blog risale al 31 dicembre 2017 e non c'è sua traccia in campagna elettorale(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:31:00 GMT)

Grillo pronto a sostituire Di Maio con Di Battista dopo le Elezioni? Video : Secondo tutti gli ultimi sondaggi il M5S è nettamente il primo movimento politico in Italia [Video], con percentuali che oscillano tra il 27 e il 29% dei potenziali consensi. Ma al M5S rappresentato dal candidato premier Luigi #Di Maio non bastera' vincere le elezioni di marzo per ottenere l’incarico di governo ed entrare a Palazzo Chigi. Di Maio dovrebbe ottenere per forza lo prescrive la legge il voto di fiducia delle due camere, ma il divieto ...

Prodi - Veltroni - Di Battista Elezioni 2018 : il peso dei big che (per ora) non corrono : Da Prodi a Veltroni, da Calenda a Di Battista: in molti hanno scelto di non candidarsi. I dubbi di Casini e Zanda. Per alcuni la decisione di non correre adesso è legata all'ipotesi di un secondo voto a breve

Le Elezioni siciliane sono state inquinate (Di Battista) : Roma, 24 nov. (askanews) 'Le elezioni siciliane sono state inquinate. Senza voto di scambio e senza questi osceni sistemi di potere il Movimento avrebbe vinto. Mi auguro che i siciliani che continuano ...

Di Battista gela i suoi elettori : "Non mi candido alle prossime Elezioni - ma non lascio il M5s" : "Dall'estate prossima, dopo le elezioni, partito' per andare un po' in giro nel mondo", vedere quali sono le altre "esperienze e riportarle qui in Italia". "Ho altre aspirazioni: portare la politica ...

M5s - Di Battista : 'Non mi ricandiderò alle prossime Elezioni' : "In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso Di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. E' una scelta mia, non è legata al Movimento". Lo annuncia ...

Alessandro Di Battista ha detto che non si ricandiderà alle prossime Elezioni : Alessandro Di Battista – deputato di 39 anni e uno dei più importanti esponenti del Movimento 5 Stelle – ha comunicato di aver deciso di non ricandidarsi in Parlamento alle prossime elezioni. Lo ha detto intorno alle 20 di oggi, lunedì The post Alessandro Di Battista ha detto che non si ricandiderà alle prossime elezioni appeared first on Il Post.

M5s - Di Battista : "Non mi ricandiderò alle prossime Elezioni" : "In maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. E' una scelta mia, non è legata al Movimento". Lo ha annunciato il ...

Di Battista : non mi ricandido in Parlamento alle Elezioni : Roma, 20 nov. (askanews) Alessandro Di Battista non si ricandiderà alle prossime elezioni politiche. Il deputato M5s lo ha annunciato con un video sulla propria pagina Facebook, precisando che si ...

Alessandro Di Battista : 'Non mi candido in Parlamento alle prossime Elezioni' : Dopo l'ascesa di Luigi Di Maio a candidato premier, i rapporti tra Alessandro Di Battista e il Movimento 5 stelle si erano incrinati. Però, un annuncio del genere non se lo aspettava nessuno. Invece, ...

M5s - Alessandro Di Battista : “Non mi ricandido in Parlamento alle prossime Elezioni. Ma non lascio il Movimento” : n maniera molto leale e sincera sono qui per darvi una notizia: ho deciso di non ricandidarmi in Parlamento alle prossime elezioni. E’ una scelta mia, non è legata al Movimento”. Lo annuncia Alessandro Di Battista durante una diretta Facebook. “Ma – precisa – non lascio il Movimento, non succederà mai. E’ una mia seconda pelle. Lo sosterrò sempre ma al di fuori dei palazzi istituzionali”. L'articolo M5s, Alessandro ...