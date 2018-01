Elezioni | cosa propone il partito dell' innovazione ' 10 volte meglio'

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Elezioni - Brunetta : “Legge Fornero? E’ giusto cancellarla”. Ma su La7 Berlusconi dice una cosa diversa : “La legge Fornero è l’unico punto del programma su cui abbiamo da discutere con la Lega: Salvini insiste per l’azzeramento della legge Fornero, noi insistiamo sull’azzeramento degli effetti negativi“. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi a L’Aria che tira, su La7. Ma poco prima, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il capogruppo alla Camera dei Deputati per Forza Italia, Renato Brunetta, si è pronunciato ...

Cosa ha detto Moscovici sulle Elezioni in Italia : Cosa fa La sua posizione ha una grande importanza, dovuta all'impatto che l'Unione europea ha sul mondo dell'economia, ma non è l'unico a occuparsi di questioni economiche: ci sono i commissari alle ...

Elezioni - Marchionne scarica Renzi : “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo - non capisco cosa gli sia successo” : Matteo “Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l’ho visto da un po’ di tempo”. Lo afferma l’amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne. L'articolo Elezioni, Marchionne scarica Renzi: “L’uomo che appoggiavo non lo vedo da tempo, non capisco cosa gli sia successo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Antonio Socci : cosa deve fare il centrodestra per vincere le Elezioni : ...quella politica? Tempo fa un 'esercizio econometrico' di alcuni ricercatori del FMI ha affermato che proprio l' aumento della spesa pubblica per investimenti può portare a una ripresa dell' economia ...

Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro - Elezioni e rifiuti romani : Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'Euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più...

Berlusconi - Renzi e Di Maio - la soffiata americana : 'Ecco cosa succederà dopo le Elezioni' : ... impegnato a trovare una maggiore unità dopo la Brexit e la vittoria di Trump negli Us a' spiega il FT, 'gli elettori della terza economia dell'Ue sono chiamati ad esprimersi in quello che è il ...

Cosa succederà dopo le Elezioni in Catalogna : Il 21 dicembre i catalani votano per rinnovare il parlamento regionale, sciolto dal governo spagnolo. La decisione del premier spagnolo era sembrata una mossa intelligente, ma qualCosa non ha funzionato. Leggi

“Le Elezioni” di Cosa Nostra per scegliere i capi - 27 arresti a Palermo : “Le elezioni” di Cosa Nostra per scegliere i capi, 27 arresti a Palermo L’operazione condotta dai carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Palermo ha smantellato la famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù che si era riorganizzata eleggendo nuovi capi dopo gli arresti degli anni scorsi.Continua a leggere L’operazione condotta dai carabinieri del […] L'articolo “Le elezioni” di Cosa Nostra per scegliere i capi, 27 arresti ...