Edilizia : Ance Terni - Massimo Ponteggia eletto alla presidenza. Nominato il nuovo consiglio direttivo per il prossimo triennio : (UNWEB) Terni . L'imprenditore del settore delle costruzioni di Terni Massimo Ponteggia è stato eletto alla guida di Ance Terni , il sindacato dei costruttori edili di Confindustria che si è riunito in ...

Edilizia : Ance Venezia - abolire il codice degli appalti (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In una congiuntura comunque difficile, il codice degli appalti rischia di essere la pietra tombale soprattutto per le aziende medie e piccole. La situazione è nota: mancano le risorse, i pagamenti hanno tempi lunghissimi, i provvedimenti attuativi del codice sono in grav