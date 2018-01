Ecco | da Seattle | il primo Amazon Go | supermercato del futuro

: RT @gnaafamos: Il poro neonazi... - OscarOscarnati : RT @gnaafamos: Il poro neonazi... - nunziapenelope : @silvianalon e’ un economista, (italiano ma insegna a Berkeley)del lavoro sopratutto, gia’ consigliere di Obama, fi… - oblurasky : RT @VStaffelli: Girare per la città con una svastica al braccio? Pessima idea. Ecco cosa è capitato al suprematista di Seattle... https://t… - Spiralwavemood : RT @VStaffelli: Girare per la città con una svastica al braccio? Pessima idea. Ecco cosa è capitato al suprematista di Seattle... https://t… - gnaafamos : Il poro neonazi... -

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 gennaio 2018)vuole cambiare il nostro modo di fare la spesa. Non solo perché pochi mesi fa ha sborsato 13,7 miliardi di dollari per acquisire Whole Foods, una catena di supermercati specializzata nella vendita di prodotti organici e cibo biologico, ma soprattutto perché ha aperto ale porte delGo, lo store che vuole rivoluzionare il concetto stesso di. L’idea è di provare a trasportare l’esperienza digitale nel mondo reale: addio alle casse e ai carrelli, fai un giro, prendi gli oggetti che ti servono ed esci, senza fermarti a pagare. Fin qui sembra la descrizione di un furto, in realtà un complesso sistema di telecamere con riconoscimento degli oggetti ti addebiterà direttamente sulla carta di credito l’importo dei tuoi acquisti. Non servono carrelli o buste della spesa – puoi portarne una da casa, riempirla e il gioco è fatto – così come non ...