E poi c' è Cattelan | quinta edizione | da stasera | 22 gennaio 2018

E poi c’è Cattelan : Bruno Vespa e Jean Paul Gaultier tra gli ospiti della nuova stagione : E poi c'è Cattelan E poi c’è Cattelan … che è in dolce attesa! L’espressione, sebbene possa sembrare assai bizzarra, si riferisce ai promo della quinta edizione del late show presentato da Alessandro Cattelan . Pronto a salpare nella seconda serata di Sky Uno, a cominciare da questa sera, il nuovo capitolo di Epcc è stato annunciato come una gravidanza dello stesso conduttore. Ma attenti a non lasciarsi ingannare dalle ...

Torna «E poi C’è Cattelan» - nella versione più seria di sempre : Cinque edizioni e la promessa di un’evoluzione «seriosa». Alessandro Cattelan, pur giurando di non voler stravolgere #Epcc, si è detto pronto ad allargare gli orizzonti. «La prima stagione del late show», ha raccontato il presentatore, di ritorno su Sky Uno Hd nella seconda serata del 22 gennaio, «è stata un regalino che la rete mi ha fatto. Qualcosa che mi permettesse di soddisfare i miei desideri, fungendo insieme da ricompensa per un’annata ...

E poi c’è Cattelan - torna il late show di SkyUno : “È il colluttorio della tv italiana. Dopo averlo visto - si va a dormire con leggerezza” : “Vorrei ospitare Milena Gabanelli”. Inizia con un auspicio parecchio impegnato la quinta stagione di E poi c’è Cattelan . Il late show di SkyUno – prima puntata il 22 gennaio 2018 –, nato cinque anni fa come “regalino” personale da parte dell’azienda ad Alessandro Cattelan conduttore di X Factor (“fallo così non rompi più le scatole”, gli hanno detto le alte sfere di Sky) prova a mutare un tantino pelle. Dal tono scanzonato tipico delle ...

E poi C’è Cattelan al via il 22 gennaio : i primi ospiti e l’apertura con Cesare Cremonini e Ballo : E Poi C'è Cattelan torna in TV il 22 gennaio 2018. La quinta edizione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa riservata ai media. Saranno tante le novità dell'edizione 2018, che dal 22 gennaio sarà su Sky Uno in seconda serata. Alessandro Cattelan non le rivela lasciando che il pubblico le scopra autonomamente nelle prossime settimane. Tuttavia anticipa l’apertura con Cesare ...