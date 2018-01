È morto il giornalista Franco Costa | storico volto della Rai

morto il giornalista Franco Costa. Raccontò il calcio in Rai : Giornalismo sportivo in lutto per la morte di Franco Costa, per oltre trent'anni volto noto della Rai. Grande appassionato di sport, nella sua lunga carriera ha raccontato, con competenza e professionalità, le imprese calcistiche di Juventus e Torino. Celebri le sue interviste nei dopo partita, grazie alle quali ha ...

morto giornalista Vittorio Stagnani : BARI, 7 GEN - Si è spento, all'età di 75 anni, il giornalista, scrittore e pittore Vittorio Stagnani, nato a Roma il 28 aprile del 1942 e residente da sempre a Bari. Autore di decine di libri, amante ...

Ansa in lutto - è morto il giornalista Francesco Tamburro : lutto all'Ansa: è morto il giornalista Francesco Tamburro. A dare la triste notizia su Facebook è stat il direttore dell'agenzia di stampa Luigi...

È morto Nuccio Ciconte - giornalista e cofondatore del “Fatto Quotidiano” : È morto ieri Nuccio Ciconte, giornalista e cofondatore del Fatto Quotidiano. Le cause della morte non sono state rese note. Prima di arrivare al Fatto Quotidiano, Ciconte era stato uno storico caporedattore della redazione Esteri dell’Unità, e cronista di guerra The post È morto Nuccio Ciconte, giornalista e cofondatore del “Fatto Quotidiano” appeared first on Il Post.

morto padre Gheddo - il "giornalista missionario" : E ancora: 'Direttore di Le Missioni Cattoliche (1959-1994), che dal 1968 ha preso il nome di Mondo e Missione, si è affermato come una delle voci più importanti del mondo missionario, per lunghi ...

morto Everardo Dalla Noce giornalista e storico tifoso della Spal : Ferrara è in lutto per la morte di Everardo Dalla Noce, voce storica del calcio italiano e inviato del Tg2 Dalla Borsa di Milano. giornalista vero, passionale e competente, conosceva i segreti dell’economia e dello sport. Amava spassionatamente la sua Spal.…Continua a leggere →

È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson : È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson: ha avuto una crisi cardiaca nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 dicembre. Lo ha dichiarato la sua famiglia all’agenzia di stampa Agence France Presse. Jean d’O, The post È morto a 92 anni lo scrittore e giornalista francese Jean d’Ormesson appeared first on Il Post.

morto a 40 anni Alessandro Leogrande - giornalista e scrittore : ... ma era anche il lavoro fatto bene, analitico e profondo; tutto alla ricerca della verità; ed era anche la denuncia; fatta con lo stile dell'annuncio, che, nonostante tutto, un mondo migliore, è ...

È morto lo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande - aveva 40 anni : È stato vicedirettore di "Lo Straniero" ed era conosciuto per libri e articoli sul caporalato e il lavoro dei migranti The post È morto lo scrittore e giornalista Alessandro Leogrande, aveva 40 anni appeared first on Il Post.