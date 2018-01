: E anche la principessa Eugenie di York si sposa - MISTERO_MISTERI : E anche la principessa Eugenie di York si sposa - VastaLaura : @_lexismart @LaGrevia Si, Diana aveva il titolo ma anche lei ha perduto il trattamento di altezza reale. Diana man… - isabelnevilles : Anche la Principessa Eugenie si sposa. E io? - __Yuki : Si sposa anche la principessa Eugenia quest’anno, qualcun altro? - _lexismart : @LaGrevia Anche Diana era da divorziata Diana, Principessa del Galles (ma non aveva il trattamento di HRH), non so se riesco a spiegarmi ?? -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Il 2018 sarà un anno importante per la monarchia britannica. Per almeno tre motivi. Ad aprile 2018, Kate Middleton diventerà mamma per la terza volta (si tratta del quinto in linea di successione al trono). Un mese dopo, il 19 maggio, il principe Harry sposerà la bella attrice americana Meghan Markle. Ma questo non è l’unico royal wedding in programma. Ad andare a nozze èla cuginadi. LEGGISarah Ferguson: «Le mie figlie perseguitate» Buckingham Palace ha annunciato il suo fidanzamento ufficiale nella tarda mattinata del 22 gennaio 2018. Con il solito comunicato condiviso via Twitter. «Il duca e la duchessa di(rispettivamente il principe Andrea e l’ex chiacchieratissima moglie Sarah Ferguson) sono lieti di annunciare il fidanzamento dellacon Mr. Jack Brooksbank», si legge sul profilo dei reali britannici. La proposta di ...